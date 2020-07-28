Ufes: retorno às aulas em 1º de setembro é aprovado em reunião

Reitoria da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros

Em reunião na tarde desta segunda-feira (27), a Câmara Central de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) aprovou a sugestão apresentada para o novo calendário acadêmico de 2020. A proposta, que ainda precisa da concordância do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da universidade, é de que o início das aulas seja no dia 1º de setembro, em um modelo de ensino remoto, com duração de 15 semanas.

A decisão final será definida até o próximo dia 6 de agosto, quando vão se reunir os membros do Cepe. A proposta do novo calendário chegou a ser avaliada pelas câmaras locais dos 11 centros de ensino para manifestação.

COMO DEVE FICAR

A partir de 1º de setembro, teria início o primeiro semestre letivo especial de 2020. Com ele se encerrará o primeiro semestre regular de 2020, que foi interrompido pela pandemia do novo coronavírus, quando as aulas presenciais foram suspensas na Ufes em 17 de março. Elas permanecem suspensas até o dia 31 de julho.

Na prática, o plano de retorno às aulas é composto de cinco fases, sendo a primeira delas dentro de um modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) tanto para os estudantes de graduação quanto de pós-graduação. Está previsto para ser aplicado no primeiro semestre letivo especial de 2020. Os demais vão depender do comportamento da pandemia.

O período de matrícula para este semestre será aberto na segunda quinzena de agosto e caberá às coordenações de curso e aos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) a definição das disciplinas a serem oferecidas.

AS CINCO FASES DA VOLTA ÀS ATIVIDADES

FASE 1 ( Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial - Earte) - Dentro de um quadro de suspensão das atividades presenciais, prevê a implementação de um modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) para os estudantes de graduação e de pós-graduação da Ufes, acompanhada de inclusão digital para que possam ter acesso às atividades. Ficam excluídas das possibilidades de oferta as disciplinas laboratoriais, os estágios (exceto os das áreas da saúde) e as aulas de campo.

FASE 2 (Earte com acesso presencial às bibliotecas) - Em um segundo momento, a ser definido de acordo com a orientação do COE e a aprovação pelas instâncias da Ufes, estudantes, professores e técnicos-administrativos poderão ter acesso controlado por meio de barreiras sanitárias às bibliotecas, respeitando as diretrizes de segurança do setor. Nessa fase, os servidores técnicos vinculados ao Sistema Integrado de Bibliotecas da Ufes (SIB-Ufes) retornam às atividades presenciais observando-se as determinações previstas no Plano de Biossegurança.

FASE 3 (Ensino híbrido - convivência simultânea entre Earte e espaços de interação presencial) - A previsão é dar início a um formato de ensino híbrido, com a convivência paralela do Earte com o presencial, observando-se as devidas condições de segurança. A partir do retorno escalonado das atividades presenciais, está prevista também a volta do funcionamento das atividades administrativas e dos restaurantes universitários.

FASE 4 (Ensino presencial com controle de riscos - desinfecção, distanciamento e demais recomendações do COE) - Encerramento do Earte e retorno ao ensino exclusivamente presencial, com os devidos controles de risco (desinfecção, distanciamento e demais determinações do COE) - o mesmo processo deve se dar quanto aos serviços administrativos, com os devidos controles de risco.