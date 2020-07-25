Sem aulas há 4 meses, alunos da Ufes podem ter 60 dias de férias

Reitoria da Ufes, Campus de Goiabeiras, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Atualização: A versão anterior desta matéria permitia a interpretação de que os alunos já estavam de férias durante os meses de isolamento, devido à pandemia do novo coronavírus. As férias de 60 dias, que serão distribuídas em três etapas até o início do semestre letivo de 2021, como previsto na proposta do novo calendário acadêmico de 2020, serão avaliadas pelas câmaras dos 11 centros de ensino, na segunda-feira (27). O título e o primeiro parágrafo desta matéria foram atualizados, às 13h, de domingo (26).

Ela ainda será avaliada pelas câmaras locais dos 11 centros de ensino para manifestação. A decisão ocorrerá em uma próxima reunião da Câmara Central de Graduação agendada para o dia 27 de julho. No entanto, o martelo será batido pelos membros dos conselhos Universitário (CUn) e de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que vão se reunir até o dia 6 de agosto.

Segundo o documento, o primeiro semestre regular de 2020, que foi interrompido pela pandemia, será oficialmente encerrado no dia 17 de agosto. Semanas depois, no dia 1º de setembro, teria início o primeiro semestre letivo especial de 2020. Confira:

PROPOSTA PARA O NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020

SEMESTRE LETIVO REGULAR 2020/1

Término: 17/08/2020

17/08/2020 Semanas de aula: 2 semanas

2 semanas Total de dias letivos: 14 em Vitória, São Mateus e Jerônimo Monteiro, 13 em Alegre

14 em Vitória, São Mateus e Jerônimo Monteiro, 13 em Alegre PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO ESPECIAL DE 2020

Início e término: 01/09/2020 e 19/12/2020

01/09/2020 e 19/12/2020 Semanas de aula: 16 semanas

16 semanas Total de dias letivos: 91 em Alegre, 90 em Vitória e São Mateus, e 89 em Jerônimo Monteiro

91 em Alegre, 90 em Vitória e São Mateus, e 89 em Jerônimo Monteiro Modelo: Com adoção do Ensino Aprendizagem Remoto Temporário Emergencial (Earte)

Com adoção do Ensino Aprendizagem Remoto Temporário Emergencial (Earte) FÉRIAS DOCENTES

De 21/12/2020 a 10/01/2021 (21 dias)

21/12/2020 a 10/01/2021 (21 dias) De 19/01/2021 a 07/02/2021 (20 dias)

19/01/2021 a 07/02/2021 (20 dias) SEMESTRE LETIVO 2020/2

Início e término: 08/02/2021 e 29/05/2021

08/02/2021 e 29/05/2021 Semanas de aula: 16 semanas

16 semanas Total de dias letivos: 90 em Alegre e São Mateus, 89 em Vitória e Jerônimo Monteiro

90 em Alegre e São Mateus, 89 em Vitória e Jerônimo Monteiro Modelo: Não há informação se ocorrerá pelo modelo Earte ou com aulas presenciais

Não há informação se ocorrerá pelo modelo Earte ou com aulas presenciais FÉRIAS DOCENTES

De 09/06/2021 a 27/06/2021 (19 dias)

09/06/2021 a 27/06/2021 (19 dias) SEMESTRE LETIVO 2021/1

Início: 28/06/2021

28/06/2021 Modelo: Não há informação se ocorrerá pelo modelo Earte ou com aulas presenciais

Biblioteca Central da Ufes Crédito: Fernando Madeira

Na prática, o plano de retorno às aulas é composto de cinco fases, sendo a primeira delas dentro de um modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) tanto para os estudantes de graduação quanto de pós-graduação. Está previsto para ser aplicado no primeiro semestre letivo especial de 2020. Os demais vão depender do comportamento da pandemia.

As aulas presenciais foram suspensas na Ufes em 17 de março, logo após a decretação da pandemia pelo novo coronavírus. Elas permanecem suspensas até o dia 31 de julho. Nas últimas semanas começaram as discussões de como as atividades devem ser retomadas.

CURSOS PARA PROFESSORES

Segundo a proposta do novo calendário acadêmico, o período de 17 a 28 de agosto deste ano será destinado à formação dos docentes para desenvolver o ensino em plataformas digitais. Isto será feito por meio da realização de cursos, estudo de vídeos educativos, tutoriais e outros instrumentos que se fizerem necessários, diz o texto da proposta.

Uma das dificuldades da Ufes para a retomada das atividades em sistema remoto é o fato de nem todos os alunos contarem com o aparato tecnológico e acesso à internet.

Em entrevista na última semana, Cláudia Gontijo, pró-reitora de Graduação, afirmou que as equipes da universidade estão trabalhando para garantir as condições necessárias para a participação dos estudantes assistidos nas atividades de ensino-aprendizagem. Além disso, o Ministério da Educação fornecerá pacotes de dados para esses estudantes, garantiu.