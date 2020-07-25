Sem aulas há 4 meses, alunos da Ufes podem ter 60 dias de férias

Atualização: A versão anterior desta matéria permitia a interpretação de que os alunos já estavam de férias durante os meses de isolamento, devido à pandemia do novo coronavírus. As férias de 60 dias, que serão distribuídas em três etapas até o início do semestre letivo de 2021, como previsto na proposta do novo calendário acadêmico de 2020, serão avaliadas pelas câmaras dos 11 centros de ensino, na segunda-feira (27). O título e o primeiro parágrafo desta matéria foram atualizados, às 13h, de domingo (26).
Sem ter aulas há mais de quatro meses em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) podem ter 60 dias de férias antes que o primeiro semestre de 2021 seja iniciado. É o que está previsto na proposta do novo calendário acadêmico 2020, aprovada em reunião das câmaras de Graduação e de Pós-Graduação, no último dia 16.
Ela ainda será avaliada pelas câmaras locais dos 11 centros de ensino para manifestação. A decisão ocorrerá em uma próxima reunião da Câmara Central de Graduação agendada para o dia 27 de julho. No entanto, o martelo será batido pelos membros dos conselhos Universitário (CUn) e de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que vão se reunir até o dia 6 de agosto.
Segundo o documento, o primeiro semestre regular de 2020, que foi interrompido pela pandemia, será oficialmente encerrado no dia 17 de agosto. Semanas depois, no dia 1º de setembro, teria início o primeiro semestre letivo especial de 2020. Confira:
PROPOSTA PARA O NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020
- SEMESTRE LETIVO REGULAR 2020/1
- Término: 17/08/2020
- Semanas de aula: 2 semanas
- Total de dias letivos: 14 em Vitória, São Mateus e Jerônimo Monteiro, 13 em Alegre
- PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO ESPECIAL DE 2020
- Início e término: 01/09/2020 e 19/12/2020
- Semanas de aula: 16 semanas
- Total de dias letivos: 91 em Alegre, 90 em Vitória e São Mateus, e 89 em Jerônimo Monteiro
- Modelo: Com adoção do Ensino Aprendizagem Remoto Temporário Emergencial (Earte)
- FÉRIAS DOCENTES
- De 21/12/2020 a 10/01/2021 (21 dias)
- De 19/01/2021 a 07/02/2021 (20 dias)
- SEMESTRE LETIVO 2020/2
- Início e término: 08/02/2021 e 29/05/2021
- Semanas de aula: 16 semanas
- Total de dias letivos: 90 em Alegre e São Mateus, 89 em Vitória e Jerônimo Monteiro
- Modelo: Não há informação se ocorrerá pelo modelo Earte ou com aulas presenciais
- FÉRIAS DOCENTES
- De 09/06/2021 a 27/06/2021 (19 dias)
- SEMESTRE LETIVO 2021/1
- Início: 28/06/2021
- Modelo: Não há informação se ocorrerá pelo modelo Earte ou com aulas presenciais
Na prática, o plano de retorno às aulas é composto de cinco fases, sendo a primeira delas dentro de um modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) tanto para os estudantes de graduação quanto de pós-graduação. Está previsto para ser aplicado no primeiro semestre letivo especial de 2020. Os demais vão depender do comportamento da pandemia.
As aulas presenciais foram suspensas na Ufes em 17 de março, logo após a decretação da pandemia pelo novo coronavírus. Elas permanecem suspensas até o dia 31 de julho. Nas últimas semanas começaram as discussões de como as atividades devem ser retomadas.
CURSOS PARA PROFESSORES
Segundo a proposta do novo calendário acadêmico, o período de 17 a 28 de agosto deste ano será destinado à formação dos docentes para desenvolver o ensino em plataformas digitais. Isto será feito por meio da realização de cursos, estudo de vídeos educativos, tutoriais e outros instrumentos que se fizerem necessários, diz o texto da proposta.
Uma das dificuldades da Ufes para a retomada das atividades em sistema remoto é o fato de nem todos os alunos contarem com o aparato tecnológico e acesso à internet.
Em entrevista na última semana, Cláudia Gontijo, pró-reitora de Graduação, afirmou que as equipes da universidade estão trabalhando para garantir as condições necessárias para a participação dos estudantes assistidos nas atividades de ensino-aprendizagem. Além disso, o Ministério da Educação fornecerá pacotes de dados para esses estudantes, garantiu.
No documento da proposta do novo calendário é destacado que a Administração Central da universidade deverá viabilizar a inclusão digital dos estudantes, priorizando os cadastrados no Programa de Assistência Estudantil que não possuam condições de acesso para a efetiva participação nos processos de ensino-aprendizagem.