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KM 208

Acidente grave entre carretas deixa três mortos em João Neiva, na BR 101

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras duas pessoas ficaram feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:18

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:18

Acidente na BR 101
Acidente é registrado na BR 101 , no município de João Neiva  Crédito: Leitor/A Gazeta
Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente registrado por volta das 13h50 desta quinta-feira (12), no quilômetro 208 da BR 101, na altura do município de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. 
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão também envolveu um veículo de passeio e foi registrada no sentido do motorista que trafega em direção ao Norte do Estado. 
Ainda segundo a PRF, equipes estiveram no local para realizar a sinalização da pista. Por volta das 17 horas, a rodovia foi totalmente interditada no quilômetro 208 para o trabalho da perícia. A polícia informou que, por volta das 19h10, a pista foi totalmente liberada.

Grave acidente é registrado na BR 101, em João Neiva

A concessionária que administra a via, a Eco 101, completou por meio de uma nota que para atendimento à ocorrência  foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, Instituto Médico Legal (IML), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros.

Atualização

12/11/2020 - 7:52
Após a publicação desta matéria, que apontava que a via estava interditada, a Polícia Rodoviária Federal informou que a pista foi totalmente liberada por volta das 19h10. O texto foi atualizado.

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