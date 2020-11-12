Acidente grave entre carretas deixa três mortos em João Neiva, na BR 101

Acidente é registrado na BR 101 , no município de João Neiva Crédito: Leitor/A Gazeta

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente registrado por volta das 13h50 desta quinta-feira (12), no quilômetro 208 da BR 101 , na altura do município de João Neiva, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão também envolveu um veículo de passeio e foi registrada no sentido do motorista que trafega em direção ao Norte do Estado.

Ainda segundo a PRF, equipes estiveram no local para realizar a sinalização da pista. Por volta das 17 horas, a rodovia foi totalmente interditada no quilômetro 208 para o trabalho da perícia. A polícia informou que, por volta das 19h10, a pista foi totalmente liberada.

Grave acidente é registrado na BR 101, em João Neiva

A concessionária que administra a via, a Eco 101, completou por meio de uma nota que para atendimento à ocorrência foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, Instituto Médico Legal (IML), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros.