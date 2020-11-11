Trecho da BR 101 é liberado três horas após acidente com morte na Serra

Trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente Crédito: Leitor | A Gazeta

No momento do acidente, segundo a PRF, uma faixa da pista no sentido Vitória ficou interditada, mas em momento algum houve impedimento total do trecho.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Eco 101 confirmou o horário de liberação da pista e informou que o veículo, onde estava o motorista que veio a óbito, já foi retirado do local, assim como a moto.

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Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista que seguia no sentido Norte (Salvador, Bahia) invadiu a contramão, pista no sentido Sul (Vitória), onde estavam trafegando a moto e a carreta.