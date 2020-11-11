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Trânsito

Trecho da BR 101 é liberado três horas após acidente com morte na Serra

A colisão envolvendo uma carreta, um carro e uma moto foi registrada por volta das 14h50 desta quarta-feira (11), na altura do bairro Cidade Pomar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 20:53

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 20:53

Trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente
Trecho da BR 101 onde ocorreu o acidente Crédito: Leitor | A Gazeta
O trecho da BR 101 onde ocorreu um acidente entre três veículos, sendo um deles uma carreta, e que gerou a morte de uma pessoa, foi liberado pouco antes das 18h, informou a Polícia Rodoviária Federal. A colisão envolvendo uma carreta, um carro e uma moto foi registrada por volta das 14h50 desta quarta-feira (11), na altura do bairro Cidade Pomar, na Serra. O trânsito na via ficou parcialmente interditado por três horas.
No momento do acidente, segundo a PRF, uma faixa da pista no sentido Vitória ficou interditada, mas em momento algum houve impedimento total do trecho.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Eco 101 confirmou o horário de liberação da pista e informou que o veículo, onde estava o motorista que veio a óbito, já foi retirado do local, assim como a moto.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista que seguia no sentido Norte (Salvador, Bahia) invadiu a contramão, pista no sentido Sul (Vitória), onde estavam trafegando a moto e a carreta. 
Ainda de acordo com informações da PRF, o motorista do carro morreu no local do acidente com o impacto da colisão. Já o motociclista foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em estado grave.

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