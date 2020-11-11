Trecho da BR 101 é liberado três horas após acidente com morte na Serra

O trecho da BR 101 onde ocorreu um acidente entre três veículos, sendo um deles uma carreta, e que gerou a morte de uma pessoa, foi liberado pouco antes das 18h, informou a Polícia Rodoviária Federal. A colisão envolvendo uma carreta, um carro e uma moto foi registrada por volta das 14h50 desta quarta-feira (11), na altura do bairro Cidade Pomar, na Serra. O trânsito na via ficou parcialmente interditado por três horas.
No momento do acidente, segundo a PRF, uma faixa da pista no sentido Vitória ficou interditada, mas em momento algum houve impedimento total do trecho.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Eco 101 confirmou o horário de liberação da pista e informou que o veículo, onde estava o motorista que veio a óbito, já foi retirado do local, assim como a moto.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista que seguia no sentido Norte (Salvador, Bahia) invadiu a contramão, pista no sentido Sul (Vitória), onde estavam trafegando a moto e a carreta.
Ainda de acordo com informações da PRF, o motorista do carro morreu no local do acidente com o impacto da colisão. Já o motociclista foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em estado grave.