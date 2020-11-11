Acidente com caminhão quase derruba poste em avenida na Serra

Um caminhão bateu em um poste na madrugada desta quarta-feira (11), próximo à rotatória do Hospital Dório Silva, na avenida Eudes Scherrer de Souza, na região de Laranjeiras, na Serra.
Com a colisão, o poste foi quase totalmente arrancado pelo veículo e ficou inclinado. Parte da fiação foi derrubada com o impacto do caminhão.
Segundo a Guarda Municipal da Serra, o acidente aconteceu próximo ao Hospital Dório Silva. A colisão ocorreu no sentido Laranjeiras Hospital Dório Silva e o trânsito está parcialmente interditado para a retirada do caminhão.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista que conduzia o caminhão.