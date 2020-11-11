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Interdição parcial

Acidente com caminhão quase derruba poste em avenida na Serra

Com a colisão, o poste foi quase totalmente arrancado pelo veículo e ficou inclinado. Parte da fiação foi derrubada com o impacto do caminhão e o trânsito precisou ser parcialmente interditado para a retirada do caminhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 09:17

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:17

Um caminhão bateu em poste
Poste fica inclinado após acidente na Serra Crédito: Internauta
Um caminhão bateu em um poste na madrugada desta quarta-feira (11), próximo à rotatória do Hospital Dório Silva, na avenida Eudes Scherrer de Souza, na região de Laranjeiras, na Serra.
Com a colisão, o poste foi quase totalmente arrancado pelo veículo e ficou inclinado. Parte da fiação foi derrubada com o impacto do caminhão.
Segundo a Guarda Municipal da Serra, o acidente aconteceu próximo ao Hospital Dório Silva. A colisão ocorreu no sentido Laranjeiras  Hospital Dório Silva e o trânsito está parcialmente interditado para a retirada do caminhão.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista que conduzia o caminhão.

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