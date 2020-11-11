Duas pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha

Uma moradora de rua de 32 anos e um motociclista de 29 anos ficaram gravemente feridos após um acidente na Rodovia do Sol, na altura do trevo de Terra Vermelha, em Vila Velha, por volta das 19h desta terça-feira (10). De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher tentou atravessar a rodovia quando foi atingida pela moto.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima foi arrastada por mais de 20 metros depois da colisão. O motociclista e a mulher foram levados pela ambulância do Samu, em estado grave, para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. A PM afirmou também que o condutor do veículo trabalha como porteiro em um condomínio no bairro Cidade da Barra e estava indo para o trabalho no momento do acidente.
Segundo a Rodosol, que administra a via, o trânsito foi interditado no sentido Vila VelhaGuarapari. Às 20h30, o fluxo no local foi normalizado.