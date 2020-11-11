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Serra

Motorista morre após acidente entre carreta, carro e moto na BR 101

A colisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (11) na altura do bairro Cidade Pomar, na Serra; o motociclista foi encaminhado para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 17:37

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:37

Acidente grave é registrado em Cidade Pomar, na Serra Crédito: Leitor/ A Gazeta
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente que aconteceu por volta das 14h50 desta quarta-feira (11) na BR 101, na altura do bairro Cidade Pomar, na Serra. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolvendo uma carreta, um carro e uma moto foi registrada no sentido do motorista que trafega em direção à Vitória. 
Ainda de acordo com informações da PRF, o motorista do carro morreu no local do acidente com o impacto da colisão. Já o motociclista foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em estado grave.
A concessionária que administra a via, a Eco 101, completou por meio de uma nota que para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).
De acordo com informações da PRF, o acidente, que causou a morte de uma pessoa, chegou a interditar uma faixa da pista no sentido Vitória, que foi liberada pouco antes das 18h.

VEJA VÍDEO DO ACIDENTE: 

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