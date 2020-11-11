Motorista morre após acidente entre carreta, carro e moto na BR 101

Acidente grave é registrado em Cidade Pomar, na Serra Crédito: Leitor/ A Gazeta

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente que aconteceu por volta das 14h50 desta quarta-feira (11) na BR 101 , na altura do bairro Cidade Pomar, na Serra . De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a colisão envolvendo uma carreta, um carro e uma moto foi registrada no sentido do motorista que trafega em direção à Vitória.

Ainda de acordo com informações da PRF, o motorista do carro morreu no local do acidente com o impacto da colisão. Já o motociclista foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em estado grave.

A concessionária que administra a via, a Eco 101, completou por meio de uma nota que para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações da PRF, o acidente, que causou a morte de uma pessoa, chegou a interditar uma faixa da pista no sentido Vitória, que foi liberada pouco antes das 18h.

VEJA VÍDEO DO ACIDENTE: