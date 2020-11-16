Justiça proíbe venda de bebidas alcoólicas em Marilândia, no Noroeste do ES

Decisão foi justificada pela possibilidade de tumultos generalizados e pelo baixo efetivo de militares na cidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Em Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo , a Justiça Eleitoral determinou o fechamento dos estabelecimentos comerciais que forneçam bebidas alcoólicas, incluindo os ambulantes. A decisão foi justificada pela possibilidade de tumultos generalizados, pelo baixo efetivo de militares na cidade e pela aglomeração de pessoas nesses locais.

Risco de descontrole da ordem e da paz pública, colocando em risco ainda a lisura do processo eleitoral, na segurança necessária a votação, salientou o juiz Menandro Taufner Gomes, em sua decisão.

Segundo a decisão, a proibição é válida até as 4h de segunda-feira (16) e deve ser garantida pela Polícia Militar.

Decisão do juiz vale até esta segunda-feira (16). Crédito: Internautas/Reprodução