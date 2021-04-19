Detento coloca fogo em colchão na cela e causa tumulto em Guarapari

Confusão no CDP de Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta

Um detento do Centro de Detenção Provisória de Guarapari foi encaminhado à polícia na tarde deste domingo (18) após atear fogo em um colchão, dentro da cela. A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça (Sejus) , por nota.

“O fogo foi rapidamente controlado por inspetores penitenciários e não ocasionou vítimas e grandes danos, pois no momento do fato internos estavam em horário de banho, que ocorre na galeria, do lado externo da cela.”

Ainda segundo a nota, o interno também responderá por procedimento administrativo disciplinar.