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Centro de Detenção Provisória

Detento coloca fogo em colchão na cela e causa tumulto em Guarapari

Segundo informações da Sejus, fogo foi rapidamente controlado por inspetores penitenciários e não ocasionou vítimas ou grandes danos

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 21:12

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 abr 2021 às 21:12
Confusão no CDP de Guarapari
Confusão no CDP de Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Um detento do Centro de Detenção Provisória de Guarapari foi encaminhado à polícia na tarde deste domingo (18) após atear fogo em um colchão, dentro da cela. A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça (Sejus), por nota.
“O fogo foi rapidamente controlado por inspetores penitenciários e não ocasionou vítimas e grandes danos, pois no momento do fato internos estavam em horário de banho, que ocorre na galeria, do lado externo da cela.”
Ainda segundo a nota, o interno também responderá por procedimento administrativo disciplinar.
Na noite deste domingo, relatos davam conta de que a confusão no Centro de Detenção Provisória teria recomeçado. Mas, ao ser questionada, a Sejus informou que, embora o incidente da tarde tenha causado certo tumulto, a unidade opera normalmente.

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