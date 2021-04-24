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Poder de fogo

PM prende 4 armados com metralhadora e pistolas em Cariacica

O quarteto foi detido após perseguição no bairro Itacibá na noite desta sexta-feira (23); policiais apreenderam as armas e também munição

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2021 às 13:03
Cariacica
As armas e munições de grosso calibre foram apreendidas com um quarteto no bairro Itacibá Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Quatro indivíduos foram detidos por policiais militares na madrugada deste sábado (24), no bairro Itacibá, em Cariacica, após uma perseguição. Duas pistolas e uma metralhadora também foram apreendidas. 

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Polícia Militar esteve em Itacibá para verificar a informação de que havia um veículo, supostamente roubado, abandonado no bairro. Ao encontrar o carro, a equipe fez contato com o Ciodes e foi constatada a restrição. Enquanto os policiais conferiam as informações, foram surpreendidos por quatro indivíduos armados, que fugiram pelos becos do bairro, em direção à maré, ao perceber a presença dos militares.
PM prende 4 armados com metralhadora e pistolas em Cariacica
Um dos suspeitos deixou uma metralhadora cair ao pular os muros das casas. A arma foi apreendida. Nela continha 17 munições calibre 380. Também com os envolvidos, uma espingarda calibre 12, com 18 munições intactas, foi apreendida na ação. 
Com o apoio de outras equipes, foi feito o policiamento a pé por becos e vielas, até que os policiais notaram canos e telhas quebradas, que indicavam a passagem para o terraço de uma casa abandonada. 
Os militares continuaram a patrulha até o terraço, onde foram encontrados quatro indivíduos. Com eles foram apreendidas duas pistolas, sendo uma calibre 380 e outra, ponto 40, 15 munições calibre 380 e 11 munições calibre 12.
Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município juntamente com o material apreendido.

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