As armas e munições de grosso calibre foram apreendidas com um quarteto no bairro Itacibá Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Quatro indivíduos foram detidos por policiais militares na madrugada deste sábado (24), no bairro Itacibá, em Cariacica , após uma perseguição. Duas pistolas e uma metralhadora também foram apreendidas.

Polícia Militar esteve em Itacibá para verificar a informação de que havia um veículo, supostamente roubado, abandonado no bairro. Ao encontrar o carro, a equipe fez contato com o Ciodes e foi constatada a restrição. Enquanto os policiais conferiam as informações, foram surpreendidos por quatro indivíduos armados, que fugiram pelos becos do bairro, em direção à maré, ao perceber a presença dos militares.

Your browser does not support the audio element. PM prende 4 armados com metralhadora e pistolas em Cariacica

Um dos suspeitos deixou uma metralhadora cair ao pular os muros das casas. A arma foi apreendida. Nela continha 17 munições calibre 380. Também com os envolvidos, uma espingarda calibre 12, com 18 munições intactas, foi apreendida na ação.

Com o apoio de outras equipes, foi feito o policiamento a pé por becos e vielas, até que os policiais notaram canos e telhas quebradas, que indicavam a passagem para o terraço de uma casa abandonada.

Os militares continuaram a patrulha até o terraço, onde foram encontrados quatro indivíduos. Com eles foram apreendidas duas pistolas, sendo uma calibre 380 e outra, ponto 40, 15 munições calibre 380 e 11 munições calibre 12.