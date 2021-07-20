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Crime em família

“Perdi meu amor e meu irmão”, diz homem que teve esposa morta em Santa Teresa

O pedreiro Olair Tassinari não se conforma pela maneira que Clementina Jastrow, de 49 anos, foi morta em Santa Teresa, na região Central Serrana do Espírito Santo. O irmão de Olair e ex-companheiro da vítima é o suspeito de cometer o crime

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 22:47

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 jul 2021 às 22:47
Olair e Clementina estavam juntos há seis anos
Olair e Clementina estavam juntos há seis anos Crédito: Acervo Pessoal
Ainda se recuperando da dor de perder a esposa, o pedreiro Olair Tassinari não se conforma pela maneira que Clementina Jastrow, de 49 anos, foi morta em Santa Teresa, na região Central Serrana do Espírito Santo. O irmão de Olair e ex-companheiro da vítima é o suspeito de cometer o crime. Jovair Tassinari se apresentou à polícia, mas foi liberado após confessar o assassinato.
Segundo a Polícia Civil, ele foi liberado por não estar em situação de flagrante. O assassinato ocorreu neste domingo (18) em Alto Santo Antônio, no interior do município. Olair relatou que morava com a esposa na sede do município, mas estava na casa da mãe, onde o crime ocorreu. Ele relatou que o suspeito também morava na região.

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Muito emocionado, Olair lembrou que estava casado com Clementina havia seis anos. Ele conta que começou a se relacionar com a mulher muito tempo depois dela terminar o casamento com o irmão e até mesmo a união com uma outra pessoa.
A vítima e o suspeito tiveram uma filha enquanto estavam juntos e teria sido uma pensão para a jovem, de 18 anos, o motivo da morte de Clementina. Olair disse que a mulher havia entrado na Justiça para receber pensão alimentícia, que estava em atraso, e que ela tinha ganhado a ação, no valor de R$ 8 mil. “Infelizmente ele preferiu tirar a vida da minha esposa do que pagar esse valor, que ele não aceitava”, disse o pedreiro.
Clementina Jastrow, 49 anos, o seu ex-marido, Jovair Tassinari,
Clementina Jastrow, 49 anos, o seu ex-marido, Jovair Tassinari, Crédito: Divulgação
Olair disse que em função de desavenças, como essa por pensão, a esposa e Jovair não se falavam, mas ele mantinha uma relação cordial com o irmão e conversava normalmente com ele. Depois da morte da esposa, Olair afirmou que toda a família está devastada. “Ele arrancou um pedaço de mim , perdi meu amor e meu irmão”, desabafou o pedreiro. Olair disse que espera que a justiça seja feita e que o irmão fique preso.

LIBERADO APÓS CONFESSAR CRIME

O suspeito de cometer o crime se apresentou à delegacia do município, mas acabou sendo liberado na tarde desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime, mas por não estar em situação de flagrante, não foi encarcerado. Fontes da polícia também confirmaram para a reportagem que o suspeito é Jovair Tassinari, 42 anos.
Uma testemunha relatou à Polícia Militar que estava com a mulher no quintal de uma residência quando, repentinamente, o ex-companheiro da vítima chegou armado e disparou contra a vítima.
A Polícia Civil afirmou que o caso é tratado como feminicídio e, mesmo com a liberação do suspeito, a investigação segue em andamento na delegacia do município.
Delegacia de Santa Teresa
Delegacia de Santa Teresa Crédito: Governo do ES
A Polícia Civil informou ainda que o suspeito se apresentou assistido por advogados, viabilizou a entrega da arma de fogo usada na prática do crime e confessou o homicídio. A PM relatou que a arma seria de cano longo, parecendo uma espingarda.
A reportagem tenta contato com a defesa de Jovair Tassinari e este espaço está aberto para a defesa se manifestar sobre o caso.

Correção

20/07/2021 - 11:29
A primeira versão desta matéria informava erroneamente que a região onde está localizado o município de Santa Teresa é Noroeste, mas a cidade fica na região Central Serrana do Estado. A informação foi corrigida no texto.

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