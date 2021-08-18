Quase 7 mil veículos são autuados por excesso de peso no ES

Balança de Rio Novo do Sul fica no quilômetro 393 da BR 101 Crédito: TV Gazeta Sul

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que aponta que essa irregularidade está entre as principais causas de acidentes graves nas estradas. No primeiro semestre deste ano, quase 7 mil veículos foram autuados por excesso de peso nas estradas do Espírito Santo . Os dados são da(ANTT), que aponta que essa irregularidade está entre as principais causas de acidentes graves nas estradas.

De acordo com a agência, em 2020, foram 99.698 autuações por excesso na carga nos caminhões no Brasil. Já de janeiro a julho deste ano, as autuações chegaram a 54.741 em todo o país.

Para ter mais lucros, muitas empresas acabam colocando toneladas de excesso de peso nos caminhões. Porém, além de ilegal, o peso excessivo é apontado pelos especialistas como um dos fatores que implicam em graves acidentes nas estradas.

“Normalmente, a carga derrama na pista, o caminhão fica atravessado, vira um efeito cascata, com muita gravidade. Quando um veículo desse se acidenta, não é sozinho, envolve outros carros, é sempre um fator preocupante”, disse o coordenador de fiscalização da ANTT, Alexandre Vargas, em entrevista à repórter Priciele Venturuni, da TV Gazeta Sul.

Somente no posto de Rio Novo do Sul, até julho deste ano, 3.014 veículos receberam autuações por excesso de peso. A Polícia Rodoviária Federal afirma que também atua na fiscalização.

“Quando suspeitam do excesso de peso, o veículo é acompanhado até a balança de pesagem. Flagrando, ele é trazido para unidade nossa e é feito o transbordo do excesso de carga. Essa responsabilidade é de todos, de toda a cadeia de transportes”, disse o agente José Henrique Tosta, da Polícia Rodoviária Federal.