Fila e chuva forte: a saga de repórter em busca da 1ª dose de vacina no ES Crédito: Arquivo pessoal / Montagem A Gazeta

A Gazeta, cobrindo as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, pude noticiar a chegada das vacinas contra a Há sete meses em, cobrindo as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, pude noticiar a chegada das vacinas contra a Covid-19 em Linhares e a aplicação das primeiras doses. O sentimento era de esperança e, ao mesmo tempo, de que um longo caminho ainda seria percorrido até chegar a vez da minha faixa etária poder ser imunizada.

Foram diversas matérias falando da vacinação para os grupos prioritários e depois para a população idosa . A expectativa e a ansiedade aumentavam a cada novo texto aberto falando dos municípios diminuindo as faixas etárias. A cada mês, novas perspectivas, estimativas… Mas a vacinação para a nossa faixa etária, acima dos 18 anos, parecia longe de ocorrer.

Fila e chuva forte: a saga de repórter em busca da 1ª dose de vacina no ES Crédito: Arquivo pessoal / Montagem A Gazeta

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Nos últimos meses, cidades pequenas anunciaram a imunização para as pessoas com 18 anos ou mais, municípios ao redor foram contemplando mais faixas etárias e Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já vacina há uma semana a população adulta a partir dos 18 anos. Mas Linhares continuava nos 25 anos.

Saber nesta terça-feira (17) que a imunização finalmente contemplaria os mais novos resultou em uma felicidade quase igual ao momento que podemos noticiar que nossos avós, pais e outros tantos familiares finalmente se vacinariam.

A prefeitura daqui recomendou que não era necessário chegar muito cedo aos locais de vacinação, para não gerar aglomeração, mas não teve jeito. Uma fila repleta de jovens ansiosos dobrava o quarteirão uma hora antes da vacinação começar.