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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.922 mortes e tem 607.550 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 3 óbitos e 341 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (1°) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2021 às 18:16

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 18:16

Coronavírus
ES tem 12.922 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.922 mortes e 607.550 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 3 óbitos e 341 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (1º) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.898. Na sequência, aparece Vila Velha (76.328), seguida por Vitória (66.446) e Cariacica (45.939). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.732), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.445 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.701. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.941 contaminações.
Até esta segunda, mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 583.888, com acréscimo de 360 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação foi atualizado pela última vez na sexta-feira (29), quando 3.166.473 pessoas haviam tomado a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.073.331 também já receberam a segunda dose. Além delas, outras 114.648 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 267.339 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.
A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Saúde para entender por qual motivo não há atualização há três dias. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

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