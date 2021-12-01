Covid-19: ES registra 13.192 mortes e 620.989 casos confirmados

ES tem 13.192 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.823. Na sequência, aparece Vila Velha (78.160), seguida por Vitória (67.881) e Cariacica (47.522). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.046), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital , permanece em primeiro lugar, com 10.717 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha , com 8.944. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.071 contaminações.

Até esta quarta-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 598.213, com um acréscimo de 637 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação contra a Covid-19 apresenta instabilidade nos números nesta terça-feira. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou a variabilidade dos números. Segundo a Sesa, devem ser considerados os dados do Painel Vacina e Confia, mantido pelo governo do Estado.