Covid-19: ES registra 13.192 mortes e 620.989 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.192 mortes e 620.989 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 12 óbitos e 533 novas infecções. Os dados foram divulgados nesta tarde desta quarta-feira (1º) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.823. Na sequência, aparece Vila Velha (78.160), seguida por Vitória (67.881) e Cariacica (47.522). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.046), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.717 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.944. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.071 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 598.213, com um acréscimo de 637 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO
O Painel de Vacinação contra a Covid-19 apresenta instabilidade nos números nesta terça-feira. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou a variabilidade dos números. Segundo a Sesa, devem ser considerados os dados do Painel Vacina e Confia, mantido pelo governo do Estado.
Segundo o Painel Vacina e Confia, 3.077.009 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.508.402 também já receberam a segunda dose. Outras 104.938 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela Sesa, 456.860 pessoas receberam a terceira dose — a dose de reforço.