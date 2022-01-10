Deltacron: cepa de Covid-19 que combina Ômicron e Delta é descoberta

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik

Uma nova cepa do coronavírus com características das variantes variantes Delta Ômicron foi identificada no Chipre, país localizado entre a Europa e a Ásia. A descoberta vem sendo chamada de "Deltacron".

O nome foi dado em função de assinaturas genéticas semelhantes a Ômicron dentro dos genomas da Delta.

A descoberta foi relatada pelo professor Leondios Kostrikis, da Universidade do Chipre e chefe do Laboratório de Biotecnologia e Virologia Molecular.

“Existem atualmente co-infecções por Ômicron e Delta e descobrimos esta cepa que é uma combinação das duas”, disse Kostrikis, em uma entrevista na sexta-feira (07).

Segundo Kostrikis e sua equipe, a nova cepa já foi encontrada em pelo menos 25 pessoas. A análise estatística desses primeiros casos indica que essa infecção combinada é maior entre os pacientes hospitalizados com quadro grave em função da Covid-19.

O sequenciamento dos 25 casos de Deltacron foram enviados no dia 7 de janeiro ao GISAID - iniciativa científica global de dados genômicos de vírus influenza e coronavírus.

Pelo mundo, no entanto, outros pesquisadores já tem questionado a descoberta e levantam a suspeita de erro no sequenciamento genético.