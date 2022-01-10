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Variante

Deltacron: cepa de Covid-19 que combina Ômicron e Delta é descoberta

Pesquisador afirmou que atualmente existem co-infecções por Ômicron e Delta, mas que a nova cepa é uma combinação das duas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2022 às 16:23

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 16:23

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik
Uma nova cepa do coronavírus com características das variantes variantes Delta Ômicron foi identificada no Chipre, país localizado entre a Europa e a Ásia. A descoberta vem sendo chamada de "Deltacron".
O nome foi dado em função de assinaturas genéticas semelhantes a Ômicron dentro dos genomas da Delta.
A descoberta foi relatada pelo professor Leondios Kostrikis, da Universidade do Chipre e chefe do Laboratório de Biotecnologia e Virologia Molecular. 

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“Existem atualmente co-infecções por Ômicron e Delta e descobrimos esta cepa que é uma combinação das duas”, disse Kostrikis, em uma entrevista na sexta-feira (07).
Segundo Kostrikis e sua equipe, a nova cepa já foi encontrada em pelo menos 25 pessoas. A análise estatística desses primeiros casos indica que essa infecção combinada é maior entre os pacientes hospitalizados com quadro grave em função da Covid-19.
O sequenciamento dos 25 casos de Deltacron foram enviados no dia 7 de janeiro ao GISAID - iniciativa científica global de dados genômicos de vírus influenza e coronavírus.
Pelo mundo, no entanto, outros pesquisadores já tem questionado a descoberta e levantam a suspeita de erro no sequenciamento genético.
* Com informações de agências internacionais

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