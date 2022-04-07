Sem obrigação de máscara, especialistas reforçam a importância da vacinação

A partir desta quarta-feira (6), além do fim das máscaras, outras medidas de enfrentamento à Covid-19 foram extintas. Logo, também acaba a exigência do passaporte da vacina e a publicação do mapa de risco, assim como as restrições associadas a ele.

As vacinas e outras medidas de proteção continuam sendo importantes, segundo os especialistas Crédito: Myriams-Fotos/Pixabay

O uso do equipamento de proteção individual era obrigatório desde maio de 2020, nos primeiros meses da pandemia de coronavírus. Segundo o governo, atualmente, a taxa de transmissão está em 0,19, a menor desde março de 2020. Essa taxa significa que dez pessoas infectadas com o vírus transmitem para outras duas.

O médico infectologista Crispim Cerutti Junior avalia que é cedo para abandonar o cuidado. Ele ressalta que, embora o risco seja baixo, ele existe e a máscara ainda é importante nesse momento.

"Se uma pessoa com Covid se aproxima de outras dez, duas serão infectadas. É um risco palpável. Seria prudente usar máscara. Temos uma transmissão baixa, mas se ninguém se proteger, a transmissão é baixa mas vai continuar acontecendo. Se todo mundo se protegesse, talvez baixasse mais ainda", argumenta.

Ele lembra que, mesmo que os casos continuem a baixar nos próximos meses, ainda vamos conviver com a Covid-19 durante muito tempo. Por isso, recomenda que a população se lembre das recomendações básicas.

"Quem tem sintomas deve evitar contato com outras pessoas, temos que nos vacinar todo ano e tomar medidas de cuidados terapêuticos. Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios por três dias e começar ficar com sensação de cansaço, é importante procurar um médico" Crispim Cerutti Junior - Médico infectologista

O doutor em Imunologia e professor da Ufes Daniel Gomes também aponta que, sem a máscara é essencial manter os demais cuidados, com destaque para a vacinação. "Estamos indo para uma fase em que as pessoas não vão ter mais obrigatoriedade em manter a máscara. Elas terão mais facilidade de disseminação e por isso é importante reforçar o outro lado de proteção", afirma.

De acordo com dados apresentados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (6), o Espírito Santo tem 90% dos adultos vacinados com duas doses e 49% deles também com a terceira dose. O Estado tem ainda 88% dos idosos com a terceira dose, 69% dos adolescentes com segunda dose, e 46% das crianças com a primeira dose contra a Covid-19.

QUEM AINDA DEVE USAR

Gomes ressalta que, embora a obrigatoriedade tenha acabado, não quer dizer que o indivíduo esteja impedido de usar a máscara.

"Eu aconselho usar a máscara em ambientes fechados em que vai haver aglomeração, em que não há controle sobre distanciamento. Também vale para o indivíduo com comorbidade, como diabetes, doenças inflamatórias crônicas, indivíduo idoso, e quem não está com o regime de vacinação completo", recomenda.