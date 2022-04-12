Justiça condena faculdade do ES por descumprir regras do Prouni

Segundo o MPF-ES, a Fabra estaria negando aos estudantes bolsistas os descontos oferecidos aos demais alunos pagantes, contrariando as normas do Prouni. Conforme as determinações do programa, o valor das bolsas deve ser aplicado em cima da mensalidade após os descontos regulares já concedidos pelas instituições de ensino superior para todos os alunos, e não somente em cima do preço total da mensalidade.

Para a Justiça Federal, a Fabra não cumpriu com a previsão legal, visto que, “além de não informar os consumidores sobre o produto ofertado, veiculou publicidade enganosa sobre o valor da mensalidade a ser adimplida mensalmente pelo optante, já que anunciou curso de graduação com uma mensalidade e, quando da efetivação da matrícula, a mensalidade era diversa no que tange aos beneficiários do Prouni”.

Na decisão, Justiça condendou faculdade a não praticar ato discriminatório contra alunos beneficiários do Prouni Crédito: Aloisio Mauricio | Fotoarena | Folhapress

A decisão cita também que a faculdade tentou “desonerar-se da responsabilidade quando defende que houve equívoco na interpretação do anúncio, tendo em vista que o valor anunciado já estava com o desconto do beneficiário, no entanto, com base na ampla prova carreada e na fundamentação trazida, a alegação é infundada, já que a publicidade informa que o valor do curso de graduação, em letras — noturno, seria de R$ 247,00, inclusive com asterisco fazendo menção ao curso de letras pelo valor ofertado, contudo, na efetivação da matrícula era de R$ 470,00”.

Como o denunciante não tinha condições financeiras compatíveis para pagar o valor real cobrado pela instituição de ensino superior, acabou perdendo a bolsa ofertada por não ter efetuado a matrícula. Assim, ficou demonstrado, segundo a Justiça, a violação ao direito do consumidor contratante.

INDENIZAÇÃO

De acordo com a decisão, a faculdade fica obrigada a não praticar ato discriminatório contra alunos beneficiários do Prouni, concedendo-lhes os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos aos demais alunos pagantes.

Além disso, a instituição de ensino deve promover a adequada publicidade aos alunos sobre o valor das mensalidades para cada curso e turno, além de conceder os descontos regulares e de caráter coletivo ofertados.

Por fim, a Fabra terá que pagar indenização a título de danos morais no valor de R$ 10 mil a um candidato que não foi matriculado no curso de Letras, devido à insuficiência de recursos financeiros.

O OUTRO LADO