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Entrando numa fria!

Por que as águas de algumas praias do Espírito Santo são tão geladas?

Você já colocou o pé no mar e sentiu como se estivesse pisando em um balde de gelo, mesmo com um sol de rachar? Há uma explicação para isso
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 jan 2023 às 14:49

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 14:49

Capixabas e turistas estão aproveitando as férias de verão no Espírito Santo, e um dos destinos preferidos, é claro, são os balneários do Espírito Santo, que estão lotados. E, com os termômetros lá em cima, nada melhor para se refrescar do que um mergulho no mar. Mas, mesmo assim, tem gente que ainda não se acostumou com a temperatura das água de algumas praias do Estado.
É não é só exagero ou frescura de banhista, não. Até a Região Centro-Sul do Espírito Santo, existe uma influência da mistura de uma água mais profunda, chamada água central do Atlântico Sul, que geralmente está abaixo de 200 metros de profundidade. Por conta de algumas forças físicas, como ventos, essa água sobe e o trecho fica mais frio do que normal.
Já no Norte do Estado, é possível encontrar águas com temperaturas um pouco mais elevadas, como em Conceição da Barra, por exemplo, justamente porque essa água mais profunda não chega até a região.
E você, tem problemas com a água gelada de algumas praias do Espírito Santo?

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