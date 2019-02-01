Por que as águas das praias do Sul do ES são mais claras que as do Norte?

As curvas da Praia da Costa, em Vila Velha. Próximo à pedra, banhistas aproveitam as águas calmas Crédito: Secundo Rezende/Drone

Se você curte praia e conhece minimamente o Estado do Espírito Santo vai saber que há algumas diferenciações na coloração das águas que banham o litoral capixaba. Falando de um grosso modo, as praias ao Sul possuem uma água mais clara e as do Norte uma cor um pouco mais escura. Mas por que isso acontece?

Para responder essa pergunta, o Gazeta Online conversou com o professor e coordenador do curso de oceanografia da Ufes, Agnaldo Martins. E a explicação tem muito a ver com os ventos.

Praia de Guriri, em São Mateus Crédito: Bernardo Coutinho

"Existem fatores que afetam a coloração da água. Um é o vento, tanto a direção deste com sua intensidade vão influenciar na cor, porque quando o vento agita a água ele levanta aquele material que fica depositado no fundo do mar. É preciso medir também o tempo que o vento sopra. A direção do vento influencia também porque dependendo para onde o vento está soprando ele pode ajudar a afundar ou suspender esse material", explica.

Nas praias mais ao Norte do Estado, como Regência, em Linhares, Guriri, em São Mateus e Conceição da Barra, a cor da água é mais escura devido ainda a outro fator.

"Quando há uma proximidade da foz dos rios, eles também influenciam nessa coloração, porque o rio naturalmente já tem uma água mais escura e eles também trazem muito material suspenso porque ele vai lavando a terra, nas margens, até desaguar no mar."

Guarapari, por exemplo, o balneário mais famoso do Estado, tem águas mais claras. Além do vento que favorece tal cor, a natureza também ajuda, como detalha o professor.

"As baías e formações rochosas também ajudam a dificultar a passagem do vento, deixando a praia mais protegida. Lugares que têm uma areia mais grossa no fundo provavelmente vão ter a água mais clara porque é mais difícil de o vento levantar esse material que está no fundo do mar e trazê-lo para a superfície", acrescenta.

No verão a água fica mais bonita?

"No verão dá impressão que a água está mais clara porque a direção do vento que a gente tem no verão favorece a descida da água. É um vento que traz as águas do mar aberto para a costa e elas tendem a afundar esse material que está na parte de cima do mar. Já no inverno é contrário. O vento sopra da terra para o mar e esse movimento faz o material que está no fundo do mar subir para a superfície", esclarece Agnaldo Martins.

Água "quente" e água fria