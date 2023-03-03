Litro da gasolina à venda por R$ 5,69 em posto de Carapina, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Com a mudança na tributação dos combustíveis, surge a dúvida: será que é melhor abastecer com etanol ou com gasolina? Qual deles tem melhor custo-benefício na hora de rodar com o carro?

Após semanas de discussão, o governo federal decidiu reonerar parcialmente os combustíveis . Para a gasolina, o aumento foi de R$ 0,47 com a volta dos impostos federais (PIS/Cofins e Cide) sobre os combustíveis.

Entretanto, o acréscimo na bomba deve ser mais baixo, de R$ 0,34. Isso porque é preciso subtrair a redução de R$ 0,13 por litro no preço da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras, anunciada na terça-feira (28).

Com isso, o preço médio do produto — que custava, em média, R$ 5,14 no Estado —, de acordo com o levantamento mais recente feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre 19 e 25 de fevereiro, deve alcançar R$ 5,48.

Your browser does not support the audio element. Etanol ou gasolina: saiba com qual abastecer após alta dos impostos

O preço do etanol também será reajustado, com aumento de R$ 0,02 por litro, após reoneração parcial. Com isso, o produto, que, na última semana de fevereiro, custava em média R$ 4,33, deve passar a custar cerca de R$ 4,35 nos postos do Estado. Há diferenças entre estabelecimentos e municípios.

A justificativa do governo para a definição dos números é a necessidade de tornar o etanol, que é um biocombustível, mais atraente que a gasolina, um combustível de origem fóssil, mais poluente.

Mas ainda que, em tese, o álcool seja mais barato no Espírito Santo, pode não ser a opção mais vantajosa para o motorista que busca economizar. Isso porque o preço geral do combustível não é o único fator a ser analisado.

É preciso considerar ainda a quilometragem feita . Com um litro de gasolina, por exemplo, é possível percorrer, em média, 12 quilômetros com o carro. O consumo de cada veículo é variável.

Já um litro de etanol permite percorrer, em média, 9 quilômetros. Assim, para ser mais vantajoso utilizar o álcool, a diferença tem que ser de pelo menos 30% em relação ao preço do litro de gasolina.

Com o etanol passando a custar, em média, R$ 4,35, e a gasolina R$ 5,48, a diferença é de 25,97%. Ou seja, é preciso abastecer mais litros para conseguir rodar o mesmo que a gasolina.