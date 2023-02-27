Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bancos vão renegociar dívidas a partir de 1° de março; confira condições
Para sair do sufoco

Bancos vão renegociar dívidas a partir de 1° de março; confira condições

Ação ocorrerá durante todo o próximo mês; clientes poderão negociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2023 às 10:42

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 10:42

SÃO PAULO, SP - Os bancos de todo o país iniciam em 1º de março um mutirão de renegociação de dívidas de seus clientes. Promovida pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) em parceria com o Banco Central, a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e Procons, a ação vai até o dia 31 de março.
Será possível renegociar débitos em atraso diretamente com os bancos, em seus canais na internet, telefone e agências ou pelo portal Consumidor.gov.br. É preciso ter senha da plataforma Gov.br nível prata ou ouro para acessar o portal.
Estão na lista de negociação as dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito, com exceção das que tenham bens dados em garantia (como veículos, motocicletas e imóveis).
Contas de bancos e cartão de crédito representam 29,70% das dívidas
Contas de bancos e cartão de crédito representam 29,70% das dívidas Crédito: Avery Evans/Unsplash
As condições como número de parcela, percentual de desconto e se há perdão ou não da multa variam conforme cada instituição e será negociada diretamente com o cliente. No site meubolsoemdia.com.br o consumidor encontra orientação sobre o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira para ter acesso ao montante que deve e saber como fazer a negociação.
A última edição do mutirão ocorreu em novembro de 2022. Segundo a Febraban, foram renegociados 2,325 milhões de contratos. A ação ocorre duas vezes por ano, em março e novembro.
Os dados mais recentes sobre inadimplência mostram que o país tem cerca de 65,19 milhões de brasileiros com dívidas em atraso, segundo estudo da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) feito em janeiro.

65,19 milhões

de brasileiros estão com dívidas em atraso
O endividamento das famílias fechou 2022 em alta. Levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) aponta que 77,9% dos consumidores tinham alguma dívida a vencer em dezembro — o quarto recorde consecutivo.
O valor representa um aumento de sete pontos percentuais em relação a 2021, quando a taxa foi de 70,9%. O cenário ainda é reflexo do aumento do endividamento das famílias durante a pandemia, somadas a um período de inflação alta e taxa de juros elevada.

Veja Também

'Foi de Americanas'? Saiba como sair das dívidas e não falir

VEJA AS CONDIÇÕES OFERECIDAS PELOS BANCOS

BANCO DO BRASIL
  • As condições serão negociadas de acordo com o perfil de cada cliente;  
  • As renegociações podem ser feitas por WhatsApp (4004-0001) com a hashtag #renegocie, no aplicativo do Banco do Brasil, em "Solução de dívidas"; no Portal Soluções de Dívidas (bb.com.br/renegocie) e também nas agências; 
  • O mutirão será apenas para clientes com dívidas em atraso.
ITAÚ 
  • O banco vai oferecer taxas a partir de 0,5% ao mês, pagamento da primeira parcela para até 60 dias, além de descontos e parcelamentos; 
  • Haverá a opção parcelamento com entrada (quanto maior o valor da entrada paga pelo cliente, melhores as condições da proposta) e descontos especiais para quem for quitar o débito de uma vez;  
  • As negociações será pelo aplicativo do Itaú; por WhatsApp, no número (11) 4004-1144 (conta comercial verificada pelo WhatsApp); e pelo site https://renegociacao.itau.com.br/, além das agências de Correios e outros canais de atendimento do banco
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
  • A Caixa vai oferecer condições especiais para negociação à vista com desconto, mas também haverá opções de parcelamento em até 96 meses, conforme a situação de cada contrato; 
  • As dívidas da casa própria também poderão ser renegociadas na Caixa; 
  • É possível fechar acordo nos sites Caixa Negociar (www.caixa.gov.br/negociar) e Negociar Dívidas (www.negociardividas.caixa.gov.br); no app Habitação Caixa; por telefone, nos números 4004 -0104 (capitais) e 0800-1040104 (demais regiões); e por WhatsApp, no 0800-1040104.
BRADESCO 
  • O Bradesco fará análise caso a caso para oferecer as condições específicas por cliente; 
  • A renegociação será pela plataforma Consumidor.gov.br, no portal banco.bradesco/dívidas, nas agências do banco ou em outros canais digitais, como o aplicativo, por exemplo; 
  • O mutirão vai atender apenas clientes com débitos em atraso; os demais, que estejam com dificuldade para quitar parcelas futuras, não serão atendidos.
SANTANDER 
  • Para pessoa física, haverá ofertas com e sem entrada, taxas flexíveis (que não foram informadas) e descontos de até 90%; 
  • O parcelamento poderá ser em até 120 vezes; 
  • As ofertas de renegociação vão depender do perfil de cada cliente, mas haverá condições especiais a quem optar pelo mutirão;  
  • A renegociação poderá ser feita por telefone, no 4004-3535 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-7023535 (demais localidades); o atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 21h, e sábado, das 9h às 16h; 
  • Há ainda os sites www.santander.com.br/renegociacao e www.negociemais.santanderfinanciamentos.com.br; Também haverá negociações pelo WhatsApp 4004-9090.
MERCANTIL 
  • O cliente deverá enviar a solicitação de renegociação por meio da plataforma Consumidor.gov.br; 
  • Após a solicitação, o Mercantil encaminhará a solicitação para a área gestora responsável, que irá fazer uma proposta de negociação da dívida em atraso; 

SAIBA FECHAR O ACORDO

Antes de fechar o acordo no mutirão, é preciso saber o valor da dívida e avaliar as condições que estão sendo propostas pelo banco ou financeira. Confira as dicas:
1. FAÇA AS CONTAS PARA ENTENDER SUAS DÍVIDAS 
  • Faça uma lista de todas as contas e parcelas atrasadas, com os respectivos valores; 
  • Coloque no topo da lista aquelas que você precisa quitar primeiro, porque são essenciais para te devolver o poder de compra ou porque têm juros muito altos, como é o caso do cartão de crédito ou cheque especial; 
  • Depois, é preciso saber quanto terá disponível em cada mês para pagar os valores negociados, considerando as demais despesas que você já possui.
2. NEGOCIE COM OS CREDORES 
  • Entenda como está sendo a negociação: Qual o percentual de desconto sobre o total da dívida? Se pagar à vista, há desconto maior? Se parcelar, quanto são os juros?
  • Defina um objetivo, o valor que poderá dispor e faça contrapostas; 
  • Se ainda ficarem dúvidas, imprima a proposta de negociação, converse com a família e, só depois de chegar a uma conclusão, feche o acordo.
3. ORGANIZE-SE PARA NÃO CONTINUAR DEVENDO 
  • Ao fechar o acordo, saiba que é preciso cumpri-lo até o final, portanto, negocie apenas valores que pode pagar com a renda que já tem; 
  • Para garantir que não tenha mais dívidas negativadas em seu nome, aposte no planejamento financeiro, equilibre seus ganhos e gastos mensais; 
  • Faça uma planilha e envolva toda a família nesse controle e no esforço para economizar
Fonte: Serasa Educa

LEIA MAIS 

Servidores pedem ao governo reajuste maior para o funcionalismo

Receita vai liberar programa do Imposto de Renda no dia 15 de março

Caixa deixa de oferecer consignado do Auxílio Brasil após estudos técnicos

Quando o inadimplente pode perder CNH, passaporte e ser barrado de concurso

Lei proíbe vendedores de abordar pessoas na rua em cidade do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dividas Banco Central Bancos Endividamento Inadimplência Cartão de Crédito Consignado Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados