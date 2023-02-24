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Fim do empréstimo

Caixa deixa de oferecer consignado do Auxílio Brasil após estudos técnicos

Suspensa desde janeiro, linha de crédito foi excluída de vez do portfólio de produtos do banco; contratos já celebrados, porém, seguem válidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2023 às 15:04

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 15:04

BRASÍLIA – A Caixa Econômica Federal informou que excluiu o crédito consignado do Auxílio Brasil — que voltará a se chamar Bolsa Família — de seu portfólio de produtos após realizar estudos técnicos sobre a modalidade. A linha de crédito já estava suspensa no banco público desde 12 de janeiro para revisão, como foi anunciado pela presidente Rita Serrano no dia de sua posse.
O banco explicou, contudo, que os contratos já celebrados seguem válidos e sem alterações. "O pagamento das prestações continua sendo realizado de forma automática, por meio do desconto no benefício, diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)."
Beneficiários do Auxílio Brasil que estão em revisão cadastral têm até 14 de outubro para atualizar dados
Consignado do Auxílio Brasil havia sido lançado no fim do governo Bolsonaro Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
O consignado do Auxílio foi aprovado no Congresso e foi lançado pela Caixa em outubro — algo que foi na direção oposta dos demais grandes bancos, que preferiram não oferecer a modalidade diante da alta vulnerabilidade do público-alvo.
Por ter sido lançado no banco público entre o primeiro e o segundo turno da eleição, a oferta do consignado pela Caixa também foi criticada devido ao possível teor eleitoreiro, já que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, buscava apoio das classes mais baixas da população em sua campanha à reeleição
No governo Lula, a linha de crédito foi reformulada, com redução da taxa de juros máxima de 3,5% para 2,5% ao mês. Agora, o desconto mensal do benefício assistencial devido ao empréstimo só pode ser de até 5%, contra 40% antes. E as parcelas não podem exceder seis prestações, contra 24 anteriormente.

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