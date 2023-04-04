Veja 5 cuidados financeiros para trabalhadores 'pejotizados'

Com a crescente onda de “pejotização” das relações de trabalho, muitos estão se tornando pessoas jurídicas (PJ) para prestar serviços a empresas, sem os direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Contudo, essa opção pode gerar insegurança financeira, pois o trabalhador passa a ser o responsável por garantir o seu próprio sustento futuro. Portanto, é crucial que quem opta por esse modelo de trabalho tome precauções para garantir a sua própria estabilidade financeira. Vamos às dicas:
01
Fazer uma reserva de emergência
Quando um trabalhador se torna uma pessoa jurídica e ocorre uma rescisão do contrato de prestação de serviços, ele não tem direito aos benefícios trabalhistas garantidos pela CLT, como o aviso prévio e o seguro-desemprego. Portanto, é preciso que ele se organize para garantir que terá os recursos suficientes para arcar com as suas despesas pessoais até conseguir se reposicionar no mercado. Para isso, é recomendado que o trabalhador PJ faça uma reserva de emergência com o valor equivalente à renda de pelo menos seis meses de trabalho. Além disso, é recomendado que o trabalhador PJ reserve, mensalmente, o valor correspondente a 8% da sua renda, o que seria equivalente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
02
Investir em uma previdência privada
É importante que o trabalhador busque alternativas para garantir o seu padrão de vida, pensando em sua aposentadoria. Nesse sentido, contratar um plano de previdência privada pode ser uma opção adicional à Previdência Social. Como regra geral, recomenda-se que se destine entre 10% e 15% da renda mensal para esse tipo de investimento.
03
Contratar um seguro de vida com cobertura em caso de invalidez
Esse tipo de seguro pode representar uma proteção financeira significativa em situações imprevisíveis, como acidentes que possam resultar em invalidez permanente ou temporária. Além disso, o seguro de vida pode ajudar a proteger o sustento da família em caso de falecimento do titular da apólice. É importante lembrar que a cobertura oferecida por essa modalidade de seguro pode variar bastante, dependendo das opções escolhidas pelo segurado.
04
Buscar a profissionalização constante
A competitividade no mercado de trabalho é cada vez maior e, por isso, é fundamental que o trabalhador PJ invista em sua capacitação profissional. Participar de cursos, workshops e eventos da sua área de atuação pode trazer novas oportunidades de negócios e valorizar o seu trabalho, aumentando assim a sua remuneração.
05
Diversificar fontes de renda
Como trabalhador PJ, é importante que o profissional busque diversificar as suas fontes de renda, buscando novos clientes e parceiros. Dessa forma, ele poderá reduzir a dependência de um único cliente e aumentar a sua segurança financeira.
Em resumo, a “pejotização” pode oferecer vantagens em termos de liberdade e flexibilidade, mas também pode gerar insegurança financeira para o trabalhador. Por isso, é importante que o profissional adote uma postura proativa e cuide de sua própria segurança financeira. Dessa forma, ele poderá alcançar a mesma estabilidade financeira que uma pessoa no regime da CLT teria ou, até mesmo, ficar em uma situação financeira melhor.