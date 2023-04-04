Veja 5 cuidados financeiros para trabalhadores 'pejotizados'

01

Fazer uma reserva de emergência

Quando um trabalhador se torna uma pessoa jurídica e ocorre uma rescisão do contrato de prestação de serviços, ele não tem direito aos benefícios trabalhistas garantidos pela CLT, como o aviso prévio e o seguro-desemprego. Portanto, é preciso que ele se organize para garantir que terá os recursos suficientes para arcar com as suas despesas pessoais até conseguir se reposicionar no mercado. Para isso, é recomendado que o trabalhador PJ faça uma reserva de emergência com o valor equivalente à renda de pelo menos seis meses de trabalho. Além disso, é recomendado que o trabalhador PJ reserve, mensalmente, o valor correspondente a 8% da sua renda, o que seria equivalente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

02

Investir em uma previdência privada

É importante que o trabalhador busque alternativas para garantir o seu padrão de vida, pensando em sua aposentadoria. Nesse sentido, contratar um plano de previdência privada pode ser uma opção adicional à Previdência Social. Como regra geral, recomenda-se que se destine entre 10% e 15% da renda mensal para esse tipo de investimento.

03

Contratar um seguro de vida com cobertura em caso de invalidez

Esse tipo de seguro pode representar uma proteção financeira significativa em situações imprevisíveis, como acidentes que possam resultar em invalidez permanente ou temporária. Além disso, o seguro de vida pode ajudar a proteger o sustento da família em caso de falecimento do titular da apólice. É importante lembrar que a cobertura oferecida por essa modalidade de seguro pode variar bastante, dependendo das opções escolhidas pelo segurado.

04

Buscar a profissionalização constante

A competitividade no mercado de trabalho é cada vez maior e, por isso, é fundamental que o trabalhador PJ invista em sua capacitação profissional. Participar de cursos, workshops e eventos da sua área de atuação pode trazer novas oportunidades de negócios e valorizar o seu trabalho, aumentando assim a sua remuneração.

05

Diversificar fontes de renda