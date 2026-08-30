Mulher morre atropelada após sair de pagode na Dante Michelini, em Vitória

Uma pessoa que estava no local e ajudou no socorro relatou à reportagem que não viu o momento do impacto, mas correu em direção à vítima logo depois de ouvir o barulho da batida. Segundo a testemunha, a mulher estava consciente e conseguia dizer o próprio nome, apesar dos ferimentos.
“Após o acidente, eu fui o primeiro a correr para prestar socorro. Ela estava deitada, com um corte na cabeça e sangramento pela boca. Estava consciente, conseguia falar o nome dela e tentava levantar a todo momento”, contou.
Ainda de acordo com a testemunha, outras pessoas ajudaram a impedir que a vítima se levantasse enquanto o socorro era acionado. Uma equipe policial que passava pelo local também parou, e a Guarda Municipal foi chamada para atender à ocorrência.
Quando a Polícia Militar chegou, a mulher já havia sido levada pelo Samu ao HEUE. A Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado às 5h52 para recolher o corpo no hospital. A causa da morte comunicada pela unidade foi atropelamento.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passaria por necropsia antes de ser liberado para os familiares.
De acordo com a Polícia Militar, o óbito da vítima ocorreu após o atendimento da corporação, por isso o condutor não foi encaminhado à delegacia. Os procedimentos adotados após a morte da vítima ficarão a cargo da Polícia Civil, instituição responsável pela investigação.
As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), segundo a Polícia Civil.