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Acidente de trânsito

Mulher morre atropelada após sair de pagode na Dante Michelini, em Vitória

Segundo a PM, o motorista permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo; vítima teria atravessado a pista fora da faixa de pedestres

Publicado em 30 de Agosto de 2026 às 14:52

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

30 ago 2026 às 14:52

Uma mulher morreu na madrugada deste domingo (30) após ter sido atropelada na Avenida Dante Michelini, na orla da Praia de Camburi, em Vitória. Wanessa Martha Gonçalves, de 46 anos, tinha acabado de sair de um pagode, em um quiosque, quando foi atingida por um veículo. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu aos ferimentos.


De acordo com a Polícia Militar, o motorista contou que voltava do trabalho pela avenida quando, nas proximidades de um posto de combustíveis e de um bar, uma mulher saiu correndo para atravessar a pista fora da faixa de pedestres. Conforme o relato dele aos policiais, o namorado dela estava do outro lado da via e a teria chamado.


O condutor afirmou que Wanessa entrou na frente do veículo e que não teve tempo de evitar o atropelamento. Ele permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

Vítima foi atropelada por um carro na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na madrugada deste domingo (30)
Wanessa foi atropelada por um carro na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na madrugada deste domingo (30) Divulgação

Uma pessoa que estava no local e ajudou no socorro relatou à reportagem que não viu o momento do impacto, mas correu em direção à vítima logo depois de ouvir o barulho da batida. Segundo a testemunha, a mulher estava consciente e conseguia dizer o próprio nome, apesar dos ferimentos.


“Após o acidente, eu fui o primeiro a correr para prestar socorro. Ela estava deitada, com um corte na cabeça e sangramento pela boca. Estava consciente, conseguia falar o nome dela e tentava levantar a todo momento”, contou.


Ainda de acordo com a testemunha, outras pessoas ajudaram a impedir que a vítima se levantasse enquanto o socorro era acionado. Uma equipe policial que passava pelo local também parou, e a Guarda Municipal foi chamada para atender à ocorrência.


Quando a Polícia Militar chegou, a mulher já havia sido levada pelo Samu ao HEUE. A Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado às 5h52 para recolher o corpo no hospital. A causa da morte comunicada pela unidade foi atropelamento.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passaria por necropsia antes de ser liberado para os familiares. 


De acordo com a Polícia Militar, o óbito da vítima ocorreu após o atendimento da corporação, por isso o condutor não foi encaminhado à delegacia. Os procedimentos adotados após a morte da vítima ficarão a cargo da Polícia Civil, instituição responsável pela investigação.


As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), segundo a Polícia Civil.

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