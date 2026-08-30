Por que fazer vários tipos de exercício pode ser a chave para uma vida mais longa

Embora o estudo seja de grande porte e a atividade física tenha sido monitorada repetidamente, a pesquisa apresenta limitações. Não é possível descartar a hipótese de que o estado de saúde dos participantes tenha influenciado a prática de exercícios — e não o contrário —, muito embora o estudo tenha procurado levar em conta diversos fatores relacionados ao estilo de vida.