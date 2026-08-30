Apex: quem é o "SCPista" e por que essa pergunta importa agora

Na sociedade em conta de participação existem dois papéis. O sócio ostensivo conduz o negócio em nome próprio: contrata, compra, vende e responde perante fornecedores, bancos e clientes como se atuasse sozinho. O sócio participante, o "SCPista", entra apenas com o capital, por meio de um contrato firmado diretamente com o ostensivo.





Ele participa dos resultados combinados nesse contrato, mas não assina nada com terceiros, não aparece em nenhuma negociação do empreendimento e, em regra, nem precisa ser conhecido por quem lida com o negócio no dia a dia.





É dessa divisão que nasce a principal vantagem de ser sócio oculto: o participante não responde diretamente diante de fornecedores, credores ou qualquer outro terceiro do empreendimento. Se o negócio atrasa, se um fornecedor não é pago, se um contrato é descumprido, a cobrança recai sobre o ostensivo, não sobre quem apenas aportou capital. O SCPista investe sem assumir a exposição operacional, contratual e reputacional de quem administra o negócio.





A mesma lei que garante essa proteção, porém, estabelece que as contribuições dos sócios formam um patrimônio especial vinculado à conta de participação, e que essa especialização produz efeitos apenas entre os próprios sócios. Na prática, isso quer dizer que aportar recursos numa SCP não torna o participante proprietário do imóvel, da obra ou de outro ativo do empreendimento, nem separa, perante terceiros, esse patrimônio dos riscos do sócio ostensivo.





Em função disso, existem riscos especiais para o SCpista quando existe o risco de o sócio ostensivo falir ou ingressar com recuperação judicial. Na falência, o Código Civil é expresso: a SCP se dissolve, a conta é liquidada e o saldo em favor do participante constitui crédito quirografário, sem qualquer preferência.





Na recuperação judicial, a lei não dá a mesma resposta automática: tudo depende do contrato, das obrigações assumidas, da existência de garantias e do momento em que o crédito se formou, ainda que a regra geral seja a de que os créditos existentes na data do pedido, mesmo não vencidos, fiquem sujeitos ao processo.





Por isso, não é correto presumir que todo SCPista ocupa a mesma posição numa recuperação judicial. A crise da Apex, porém, coloca uma pergunta concreta para quem investiu ali, ou em qualquer outro grupo, por meio de uma SCP: qual é, exatamente, a posição jurídica que você ocupa? Existe um crédito já constituído, há garantia vinculada a ele, e contra quem, na prática, esse crédito pode ser exigido? Essa resposta raramente está na apresentação comercial feita no momento do investimento.