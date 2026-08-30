AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • EUA atingem lançadores iranianos na Ilha de Larak no primeiro ataque em semanas ao país
Mundo

EUA atingem lançadores iranianos na Ilha de Larak no primeiro ataque em semanas ao país

Porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã classificou o ataque como um "erro estratégico e fatal do regime Trump" e afirmou que o "inimigo pagará as consequências desse erro de cálculo tanto nas esferas econômica quanto militar".

Publicado em 30 de Agosto de 2026 às 20:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 ago 2026 às 20:34
Imagem BBC Brasil
Embarcações no Estreito de Ormuz perto da praia de Bandar Abbas, próximo à Ilha de Larak Crédito: Reuters

Forças dos Estados Unidos atingiram dois lançadores de foguetes na ilha iraniana de Larak, na região do Estreito de Ormuz, de acordo com o porta-voz do Comando Central dos EUA, comandante Tim Hawkins.

"Forças da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) foram observadas preparando-se para lançar foguetes com minas navais no Estreito de Ormuz", disse ele, em declaração citada pela CBS News, parceira da BBC nos EUA.

A IRGC afirmou que o ataque de domingo matou e feriu várias pessoas e prometeu "responder e punir" os responsáveis pela ofensiva.

Este é o primeiro ataque conhecido dos EUA desde que o presidente americano, Donald Trump, havia interrompido a campanha militar contra o Irã no final de julho.

No início deste mês, o governo americano declarou que havia concluído a remoção de todas as minas da principal rota de navegação do estreito.

A Ilha de Larak fica próxima ao importante porto de Bandar Abbas e está situada exatamente no Estreito de Ormuz, uma via navegável vital para o transporte marítimo global.

Atualmente, o Irã está direcionando o tráfego de petroleiros para passar por essa ilha para inspeção e, segundo relatos, obrigando as embarcações a pagar US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,4 milhões) para atravessar.

Hossein Mohebbi, porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, classificou o ataque como um "erro estratégico e fatal do regime Trump" e afirmou que o "inimigo pagará as consequências desse erro de cálculo tanto nas esferas econômica quanto militar".

A agência de notícias iraniana Tasnim, ligada à IRGC, informou que o ataque foi realizado por drones. Relatos indicam que duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, segundo a agência.

Quando declarou, na semana passada, que todas as minas colocadas pelo Irã no Estreito de Ormuz como parte de seus esforços para bloquear a rota haviam sido detonadas ou removidas, Trump afirmou que o Irã havia sido alertado de que qualquer navio ou barco que lançasse novas minas seria destruído.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, descreveu a afirmação de Trump como uma manobra de propaganda enganosa.

O Irã enfrenta uma nova onda de pressão econômica depois que Washington anunciou mais uma campanha de sanções em 24 de agosto, visando isolar ainda mais Teerã e ampliar as sanções secundárias contra seus aliados.

Autoridades iranianas e a mídia estatal, em grande parte, minimizaram o anúncio, tratando-o como uma continuação de medidas econômicas anteriores divulgadas pelos EUA e que, segundo eles, foram comunicadas após o fracasso militar de Washington no conflito recente entre os dois países, que já ultrapassou a marca de seis meses.

Os EUA e Israel lançaram ataques de grande escala contra o Irã em 28 de fevereiro; o Irã respondeu atacando Israel, bases dos EUA e Estados aliados dos americanos no Golfo, chegando a fechar efetivamente o Estreito de Ormuz para o tráfego marítimo.

Cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo passavam por ali antes do início da guerra.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Wanessa Martha Gonçalves, de 46 anos, que morreu atropelada na madrugada deste domingo (30), na Avenida Dante Michelini, em Vitória
Cuidadosa e mãe de jovem autista: amiga lamenta morte de mulher atropelada em Camburi, Vitória
Imagem de destaque
As 4 regras de ouro do Japão para tornar suas cidades mais habitáveis
Imagem de destaque
Por que as paradas do orgulho gay estão sob ataque — dentro e fora da comunidade LGBT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados