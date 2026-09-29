Conheça Budy, o cão que viralizou nas redes e transformou sua casa em ponto turístico

Budy, um golden retriever de 1 ano, ganhou fama nas redes sociais e passou a atrair visitantes para a casa onde vive, em Itajaí, Santa Catarina. Nos últimos três dias, o portão da residência se tornou uma espécie de ponto turístico da cidade, com dezenas de pessoas interessadas em conhecer o cachorro que conquistou a internet.
Os tutores de Budy são responsáveis pelo perfil do animal no Instagram, que reúne mais de 310 mil seguidores.
A presença de Budy nas redes começou em junho deste ano e, desde então, os vídeos protagonizados pelo golden vêm chamando a atenção de internautas e da imprensa local.
A popularidade aumentou ainda mais no sábado, 26, quando o cachorro virou assunto depois de "prender" uma moradora que passava diante do portão ao segurar sua blusa.
O vídeo do momento ultrapassou 38 milhões de visualizações e soma mais de 3,2 milhões de curtidas. Nas imagens, Larissa e o companheiro, Caio, aparecem rindo da situação depois que Budy se interessou pela roupa da moradora.
"Nós fomos ao cartório assinar os documentos do nosso casamento. A gente foi fazer carinho no cachorro e ele abocanhou meu casaco, e não quis mais soltar", contou Larissa nas redes sociais. A cena ainda rendeu sugestões para que o golden fosse convidado para a cerimônia.