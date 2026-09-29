Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Redes sociais

Chico Buarque é alvo de ameaça de morte na internet; polícia investiga

Cantor, de 82 anos, acionou a Polícia Civil após comentário publicado em jornal; defesa pede identificação e responsabilização do autor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 14:43

Cantor Chico Buarque
Cantor Chico Buarque Divulgação/Leo Aversa

O cantor e compositor Chico Buarque, de 82 anos, acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (28) após ser alvo de uma ameaça de morte publicada na internet. O comentário foi feito na área destinada aos leitores de um jornal de São Paulo e dizia: “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!”


O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi comunicada na tarde de segunda-feira e agentes já realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da publicação.


Os advogados de Chico, Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco, solicitaram a abertura de um inquérito para identificar formalmente o responsável pela mensagem e apurar eventual responsabilidade criminal.


De acordo com a defesa, a ameaça teria sido motivada pelas posições políticas do artista. “Um indivíduo valeu-se de espaço público para comentários de um dos jornais de maior circulação do país para declarar que ‘adoraria abreviar a vida’ de um homem de 82 anos, em razão de suas posições políticas”, afirmou João Vicente Tinoco.


A defesa identificou o homem apontado como autor da mensagem como um médico registrado no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG). O nome dele não foi divulgado.


O jornal responsável pelo espaço de comentários retirou a publicação do ar após considerar que o conteúdo contrariava as regras de participação do site.

Defesa afirma que ameaça ultrapassa liberdade de expressão

A advogada Maíra Fernandes afirmou que críticas e opiniões estão protegidas pela liberdade de expressão, mas argumenta que uma declaração de ameaça ultrapassa esses limites.


A defesa pede que a Polícia Civil investigue a publicação, confirme a identidade do responsável pelo perfil e avalie a eventual existência de crime. O caso segue sob investigação da DRCI.


Texto com informações do G1.

Veja Também 

Taís Araujo exibe novo visual durante desfile em Paris

Taís Araujo surpreende ao revelar cabelo curtinho durante Semana de Moda de Paris

João Victor Gonçalves, o Mau Mau, e Felipe (Pietro Antonelli) em 'Quem Ama Cuida'

'Quem Ama Cuida': Mau Mau e Felipe se beijam ao som de Cazuza

O ator Ary Fontoura, em São Paulo

Ary Fontoura reage a falsa notícia de morte: 'Isso é uma falta de respeito'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Famosos Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mãe Loira do Funk trocou celulares durante fuga, diz delegado
Imagem BBC Brasil
Por que Maria, mãe de Jesus, é tratada de forma diferente por católicos e evangélicos
Imagem de destaque
A menina prodígio de 11 anos que se tornou a mais jovem mestre de xadrez da história

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados