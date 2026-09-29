Chico Buarque é alvo de ameaça de morte na internet; polícia investiga

O cantor e compositor Chico Buarque, de 82 anos, acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (28) após ser alvo de uma ameaça de morte publicada na internet. O comentário foi feito na área destinada aos leitores de um jornal de São Paulo e dizia: “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!”





O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi comunicada na tarde de segunda-feira e agentes já realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da publicação.





Os advogados de Chico, Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco, solicitaram a abertura de um inquérito para identificar formalmente o responsável pela mensagem e apurar eventual responsabilidade criminal.





De acordo com a defesa, a ameaça teria sido motivada pelas posições políticas do artista. “Um indivíduo valeu-se de espaço público para comentários de um dos jornais de maior circulação do país para declarar que ‘adoraria abreviar a vida’ de um homem de 82 anos, em razão de suas posições políticas”, afirmou João Vicente Tinoco.





A defesa identificou o homem apontado como autor da mensagem como um médico registrado no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG). O nome dele não foi divulgado.





O jornal responsável pelo espaço de comentários retirou a publicação do ar após considerar que o conteúdo contrariava as regras de participação do site.