Prefeito alega crise e cancela festa tradicional em cidade do ES

O prefeito de Itapemirim, Geninho Alves (PDT), anunciou nesta quinta-feira (16), nas redes sociais, que uma das festas mais tradicionais do município está cancelada este ano. O gestor alegou que a Festa da Vila, também conhecida por Exposição, não será realizada devido à crise financeira do município.





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Segundo o prefeito, os recursos que seriam investidos na festa, que tradicionalmente é comemorada em setembro, vão ser realocados para a construção de uma creche na localidade de Garrafão e para a obra da nova quadra de esportes do bairro Narciso Araújo.





De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, a próxima Festa da Vila iria custar pelo menos R$ 3,6 milhões, praticamente o valor da obra da creche, orçada em pouco mais R$ 3,8 milhões.





"Não foi fácil tomar essa decisão, mas governar, antes de tudo, é fazer escolhas responsáveis. Como prefeito jovem, gostaria de fazer a festa, mas como gestor, sei que educação sempre vem em primeiro lugar", afirmou.





Em relação à realidade financeira de Itapemirim, o prefeito admitiu que a situação é delicada e atribuiu as dificuldades a “administrações anteriores” e à redução da arrecadação de recursos provenientes do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).