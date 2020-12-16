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Polêmica

Filhos de Michael Jackson processam HBO e pedem R$ 500 milhões, diz site

A disputa é em relação a uma suposta quebra de contrato por parte do canal que teria por cláusula o dever de jamais manchar a imagem do Rei do Pop com a veiculação do documentário 'Leaving Neverland'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 09:23

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 09:23

O artista Michael Jackson
O artista Michael Jackson Crédito: Reprodução/Instagram @michaeljackson
Os filhos do cantor Michael Jackson, morto em 2009, venceram mais uma etapa do processo que corre na Justiça e envolve a família Jackson e o canal HBO.
A disputa é em relação a uma suposta quebra de contrato por parte do canal que teria por cláusula o dever de jamais manchar a imagem do Rei do Pop com a veiculação do documentário "Leaving Neverland". De acordo com o site da revista Variety, o tribunal de apelações decidiu por unanimidade que a emissora quebrou um contrato feito com o cantor, em 1992.
De acordo com o site era obrigação da emissora se comprometer em não fazer qualquer comentários ou práticas que manchassem a imagem do artista e a de seus representantes. Com isso, os herdeiros de Jackson pedem o equivalente a pouco mais de R$ 500 milhões.

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O documentário mostra a turnê de 1992 "Michael Jackson Live in Bucharest: The dangerous tour". Dois homens relatam ter sofrido abusos por parte do cantor quando eram apenas crianças. A indenização seria por conta justamente de o artista não ter podido se defender, já que foi ao ar em 2019, dez anos após sua morte.
Pelo lado do canal, ele alega que o contrato expirou assim que ambas as partes cumpriram as obrigações. O caso está longe de ter um final. Tudo agora seguirá para uma arbitragem contratual que analisará as duas partes para definir os próximos passos. A HBO pode recorrer ao Supremo Tribunal.

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