Mariana Ximenes apresenta programa sobre drinques no GNT

A atriz Mariana Ximenes estreia como apresentadora no canal GNT com o programa "Happy Hour". A proposta da atração é reunir personalidades do mundo artístico com dicas de drinques.

Mariana Ximenes estreia programa no canal GNT Crédito: Divulgação

No primeiro episódio, batizado de "Rabo de Galo", Mariana recebeu o artista plástico Vik Muniz, o sambista Zeca Pagodinho e a cantora Teresa Cristina.