Mariana Ximenes apresenta programa sobre drinques no GNT

A atriz Mariana Ximenes estreia como apresentadora no canal GNT com o programa "Happy Hour". A proposta da atração é reunir personalidades do mundo artístico com dicas de drinques.
No primeiro episódio, batizado de "Rabo de Galo", Mariana recebeu o artista plástico Vik Muniz, o sambista Zeca Pagodinho e a cantora Teresa Cristina.
A apresentadora também esteve acompanhada do bartender Derivan Ferreira de Souza: "Meus clientes bebem histórias", afirma o especialista. A nova atração da GNT vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 21h30.