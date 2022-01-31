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Televisão

Mariana Ximenes apresenta programa sobre drinques no GNT

"Happy Hour" traz encontros de personalidades e dicas de bebidas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 17:17

A atriz Mariana Ximenes estreia como apresentadora no canal GNT com o programa "Happy Hour". A proposta da atração é reunir personalidades do mundo artístico com dicas de drinques.
Mariana Ximenes, como Tancinha, em
Mariana Ximenes estreia programa no canal GNT Crédito: Divulgação
No primeiro episódio, batizado de "Rabo de Galo", Mariana recebeu o artista plástico Vik Muniz, o sambista Zeca Pagodinho e a cantora Teresa Cristina.
A apresentadora também esteve acompanhada do bartender Derivan Ferreira de Souza: "Meus clientes bebem histórias", afirma o especialista. A nova atração da GNT vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 21h30.

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