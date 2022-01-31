Surpresa para os fãs: Gusttavo Lima é visto andando de bicicleta em Guarapari

Já imaginou ir a praia em Guarapari e encontrar com Gusttavo Lima? Teve gente que deu essa sorte neste sábado (29), um dia após o cantor se apresentar na Cidade Saúde. O artista decidiu andar de bicicleta pela orla da Praia do Morro, quando foi reconhecido por turistas e moradores.
Rapidamente, vários vídeos circularam nas redes sociais mostrando o sertanejo se exercitando em uma das praias mais badaladas do verão capixaba. Ainda no sábado, Gusttavo seguiu para a ilha de Guriri, em São Mateus, onde se apresentou no mesmo dia.
Na última semana, o cantor deu uma entrevista a "HZ" dando detalhes de sua relação com o Espírito Santo. Entre as curiosidades, está o fato de Gusttavo ter morado em Guarapari por algum tempo. Pelo visto, ele ainda carrega bastante afeto pela cidade.