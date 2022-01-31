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Fez show na cidade na sexta (29)

Surpresa para os fãs: Gusttavo Lima é visto andando de bicicleta em Guarapari

O cantor decidiu se exercitar na Cidade Saúde no sábado (29), antes de seguir para Guriri, em São Mateus. Público aproveitou para tietar o sertanejo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:18

O cantor Gusttavo Lima andou de bicicleta pela orla da Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (29)
O cantor Gusttavo Lima andou de bicicleta pela orla da Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (29) Crédito: Reprodução/Instagram
Já imaginou ir a praia em Guarapari e encontrar com Gusttavo Lima? Teve gente que deu essa sorte neste sábado (29), um dia após o cantor se apresentar na Cidade Saúde. O artista decidiu andar de bicicleta pela orla da Praia do Morro, quando foi reconhecido por turistas e moradores.
Rapidamente, vários vídeos circularam nas redes sociais mostrando o sertanejo se exercitando em uma das praias mais badaladas do verão capixaba. Ainda no sábado, Gusttavo seguiu para a ilha de Guriri, em São Mateus, onde se apresentou no mesmo dia.
Na última semana, o cantor deu uma entrevista a "HZ" dando detalhes de sua relação com o Espírito Santo. Entre as curiosidades, está o fato de Gusttavo ter morado em Guarapari por algum tempo. Pelo visto, ele ainda carrega bastante afeto pela cidade. 
O cantor Gusttavo Lima andou de bicicleta pela orla da Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (29)
O cantor Gusttavo Lima andou de bicicleta pela orla da Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (29) Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Gusttavo Lima andou de bicicleta pela orla da Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (29)
O cantor Gusttavo Lima andou de bicicleta pela orla da Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (29) Crédito: Reprodução/Instagram

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