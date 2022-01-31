Surpresa para os fãs: Gusttavo Lima é visto andando de bicicleta em Guarapari

O cantor Gusttavo Lima andou de bicicleta pela orla da Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (29)

Já imaginou ir a praia em Guarapari e encontrar com Gusttavo Lima? Teve gente que deu essa sorte neste sábado (29), um dia após o cantor se apresentar na Cidade Saúde. O artista decidiu andar de bicicleta pela orla da Praia do Morro, quando foi reconhecido por turistas e moradores.