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Polêmica!

Laís e Eslô são acusadas de racismo na web após imitarem macaco

Cena aconteceu no domingo (30), após sisters conversarem sobre votos para o paredão. Supostamente, Natália seria o alvo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:05

Espectadores da 22ª edição do "Big Brother Brasil" (Globo) e internautas apontaram racismo em uma conversa entre Maria, Laís, Bárbara e Eslovênia sobre Natália. No trecho, a médica Laís e a ex-miss Eslovênia surgem fazendo uma imitação de macaco.
As quatro sisters conversavam no banheiro, e então Eslovênia afirmou que iria votar em Natália. Logo, elas perceberam que a manicure também estava no local e então começaram a rir da situação. "Dá para ouvir tudo aqui nessas paredes", diz Maria.
"Eu tenho certeza que a gente é chacota lá fora", continuou a cantora. E então Laís sai do cômodo fazendo uma imitação de macaco, seguida por Eslovênia que também imita o animal. Natália então sai do banheiro e fica em frente a pia, e então diz: "Ai Deus, me dá força".
"Nos dias atuais ainda vemos esse tipo de comportamento em rede nacional... Racismo é crime", escreveu uma. "Por que ninguém está falando do racismo que a Natália está sofrendo dentro do 'BBB'? Isso é inadmissível. Boninho quero atitude sua, isso é criminoso e nojento", escreveu outro.
Eslô e Laís estão sendo acusadas na web de cometer atos racistas no
Eslô e Laís estão sendo acusadas na web de cometer atos racistas no "BBB 22" Crédito: Rede Globo/Divulgação
"E esse racismo no BBB passa batido que ninguém está falando nada? A doutora Laís imitando macaco é pura sacanagem", disse um terceiro. "Aconteceu uma p. cena de racismo poucas horas antes do programa começar e cadê isso em primeiro lugar nos Trending Topics? Sério, é muito revoltante, eu espero que essa Laís e a Eslô saiam com uma porcentagem maior que a da Mamacita (Karol Conká)... De longe!", apontou outra.
"Eu estou incrédulo que estou vendo isso... A Laís saí imitando um macaco depois de falar mal da Natália que tava no banheiro", escreveu um quinto. "O certo era a Laís ser expulsa ou tomar uma p. punição, porque esse povo do BBB sempre comete racismo e não dá em nada", completou outra.

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