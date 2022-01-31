Camila Pitanga apoia ex-namorada detida ao fazer topless em Vila Velha: "Conte comigo"

A atriz Camila Pitanga prestou solidariedade a ex-namorada pelas redes sociais nesta segunda-feira (31) Crédito: Reprodução/Instagram/@caiapitanga

A atriz Camila Pitanga, 44, fez uma publicação nesta segunda-feira (31) prestando apoio à sua ex-namorada, a artesã Ana Beatriz Coelho, detida no sábado (29) e levada para uma delegacia em Vila Velha por fazer topless na praia de Itapoã. A moça chegou a ter os pés algemados, segundo fotos compartilhadas no Instagram.

"Minha solidariedade a Beatriz, que sofreu uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia. Bia estava na praia com uma amiga e fazia topless, acabou na delegacia algemada pelos pés como vocês podem ver na imagem", começou ela na legenda da publicação.

"É absurdo e constrangedor. Bia, espero que você esteja bem. Conte comigo sempre", finalizou. Nos comentários da publicação, fãs e internautas demonstraram apoio à fala de Pitanga e a Beatriz. "Que absurdo", escreveu Marcella Rica.

"Que bizarro", completou Tainá Muller. "Um passo para frente e vinte para trás. Que lástima de país! Seguimos resistindo!", escreveu outra internauta.

Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga para em delegacia do ES após fazer topless Crédito: Reprodução/Instagram/@coelhodebeatriz

ENTENDA O CASO

Beatriz Coelho, ex-namorada da atriz Camila Pitanga , foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Jaburuna, no último sábado (29), após fazer topless na Praia de Itapoã, em Vila Velha. Como relatou em suas redes sociais, a produtora e tradutora foi abordada por policiais e chegou a ser algemada nos pés.

Nos stories do Instagram, Beatriz mostrou-se inconformada com a diferença de tratamento entre homens e mulheres. No desabafo, ela ainda cita que um homem estava na delegacia sem camisa.

“O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido”, escreveu ela.

Ainda na rede social, a produtora publicou uma foto de topless com uma tarja, dizendo: "O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?". Beatriz foi liberada após o episódio.

TOPLESS NÃO É PERMITIDO NO LOCAL, SEGUNDO PM

Em nota enviada nesta segunda (31) à redação de "HZ", a Polícia Militar informa que "foi acionada na tarde do último dia 29 para verificar a informação de que uma mulher estaria sentada em uma cadeira no meio da areia na Praia de Itapoã, fazendo topless sem se importar com todos que estavam à sua volta. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde fez contato com a mulher de 34 anos e, gentilmente, solicitou que ela colocasse uma vestimenta adequada pelo motivo de não ser permitido topless no local. Neste momento, uma amiga da mulher tirou a blusa também em apoio a ela, causando intenso tumulto. Ambas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha".

Também demandada, a Polícia Civil respondeu por meio de nota. "A Polícia Civil informa que duas mulheres foram conduzidas à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram ouvidas e liberadas após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento".