Cheslie Kryst

Miss EUA morre aos 30 anos após cair de prédio em Nova York

Segundo a NBC, o corpo de Cheslie Kryst foi encontrado pela polícia na manhã de domingo (30) no centro de Manhattan
Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 20:18

A miss EUA Cheslie Kryst Crédito: Instagram @chesliekryst
Cheslie Kryst, vencedora do concurso Miss USA 2019, morreu aos 30 anos após cair de um prédio em Nova York. Segundo a NBC, o corpo foi encontrado pela polícia na manhã de domingo (30) no centro de Manhattan.
Kryst era também advogada e repórter no programa de entretenimento Extra. "É com muita tristeza que informamos a morte de nossa querida Cheslie. Sua luz inspirou outros ao redor do mundo com sua beleza e força. Cheslie era símbolo de amor, seja por seu trabalho como advogada, como Miss EUA e como apresentadora. Mas especialmente como filha, irmã, amiga, mentora e colega", disse um comunicado oficial da família.
Em nota, o Extra lamentou a morte e afirmou que Kryst era parte da família que faz a atração. Em 2019, após vencer o Miss EUA, a modelo e advogada competiu no Miss Universo.

