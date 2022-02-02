Emanuelle Araújo se casa com modelo Gabriel Diniz na Bahia

A atriz Emanuelle Araújo, 45, se casou nesta terça-feira (1º) com o modelo Gabriel Diniz. O evento foi realizado na Bahia, na pousada A Capela, localizada na Praia de Arembepe. A cerimônia foi íntima para convidados da família e amigos.

Entre os padrinhos do casal estavam o ator Luís Miranda, 52, e a atriz Paula Burlamaqui, 55. Emanuelle, que tem uma filha de 26 anos de um relacionamento anterior, utilizou um vestido longo de renda, criado por Lelê Barbieri e produzido por Michelly X.

"Eles casaram que alegria meu Deus", celebrou Miranda em uma publicação feita em seu Instagram. Nos comentários, fãs e internautas também comemoraram o casamento. "Que lindeusos! Muitas felicidades!", escreveu Letícia Spiller. "Felicidades!", escreveu outra internauta.

Emanuelle Araújo se casou com o modelo Fernando Diniz na Bahia Crédito: Pedro Gabriel/Divulgação

Araújo e Diniz estão juntos há cerca de dois anos e meio. Os dois costumam ser bem discretos em relação à vida pessoal, porém a atriz compartilhou uma foto, tirada por Luís Miranda, ao lado do modelo no início deste ano.

"Hoje é dia de Nosso Senhor do Bonfim! E peço a Ele, Saúde e proteção para todos os nossos e todos do nosso Brasil! Se cuidem muito! No corpo, na energia e no Espírito!", escreveu a artista na legenda da publicação.