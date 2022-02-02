Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só Love!

Emanuelle Araújo se casa com modelo Gabriel Diniz na Bahia

Evento foi realizado na pousada A Capela, em Praia de Arembepe, nesta terça (1°). A cerimônia foi íntima para convidados da família e amigos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:50

A atriz Emanuelle Araújo, 45, se casou nesta terça-feira (1º) com o modelo Gabriel Diniz. O evento foi realizado na Bahia, na pousada A Capela, localizada na Praia de Arembepe. A cerimônia foi íntima para convidados da família e amigos.
Entre os padrinhos do casal estavam o ator Luís Miranda, 52, e a atriz Paula Burlamaqui, 55. Emanuelle, que tem uma filha de 26 anos de um relacionamento anterior, utilizou um vestido longo de renda, criado por Lelê Barbieri e produzido por Michelly X.
"Eles casaram que alegria meu Deus", celebrou Miranda em uma publicação feita em seu Instagram. Nos comentários, fãs e internautas também comemoraram o casamento. "Que lindeusos! Muitas felicidades!", escreveu Letícia Spiller. "Felicidades!", escreveu outra internauta.
Emanuelle Araújo se casou com o modelo Fernando Diniz na Bahia
Emanuelle Araújo se casou com o modelo Fernando Diniz na Bahia Crédito: Pedro Gabriel/Divulgação
Araújo e Diniz estão juntos há cerca de dois anos e meio. Os dois costumam ser bem discretos em relação à vida pessoal, porém a atriz compartilhou uma foto, tirada por Luís Miranda, ao lado do modelo no início deste ano.
"Hoje é dia de Nosso Senhor do Bonfim! E peço a Ele, Saúde e proteção para todos os nossos e todos do nosso Brasil! Se cuidem muito! No corpo, na energia e no Espírito!", escreveu a artista na legenda da publicação.
Baiana, Emanuelle ficou conhecida nacionalmente em 1999 ao substituir Ivete Sangalo como vocalista da Banda Eva. Apenas depois, ela chegou às novelas, estrelando, além de "Malhação", folhetins como "Pé Na Jaca" (Globo, 2006-2007) e "Cordel Encantado" (Globo, 2011).

Veja Também

"BBB 22": Jessilane é aprovada em concurso, mas perde prazo por escapar de paredão

"Que vida e legado", diz Hugh Jackman em homenagem a Isaac Bardavid

Fora do "BBB 22", Rodrigo lamenta: "virei alvo porque quis mexer no jogo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados