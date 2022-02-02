Emanuelle Araújo se casa com modelo Gabriel Diniz na Bahia

A atriz Emanuelle Araújo, 45, se casou nesta terça-feira (1º) com o modelo Gabriel Diniz. O evento foi realizado na Bahia, na pousada A Capela, localizada na Praia de Arembepe. A cerimônia foi íntima para convidados da família e amigos.
Entre os padrinhos do casal estavam o ator Luís Miranda, 52, e a atriz Paula Burlamaqui, 55. Emanuelle, que tem uma filha de 26 anos de um relacionamento anterior, utilizou um vestido longo de renda, criado por Lelê Barbieri e produzido por Michelly X.
"Eles casaram que alegria meu Deus", celebrou Miranda em uma publicação feita em seu Instagram. Nos comentários, fãs e internautas também comemoraram o casamento. "Que lindeusos! Muitas felicidades!", escreveu Letícia Spiller. "Felicidades!", escreveu outra internauta.
Araújo e Diniz estão juntos há cerca de dois anos e meio. Os dois costumam ser bem discretos em relação à vida pessoal, porém a atriz compartilhou uma foto, tirada por Luís Miranda, ao lado do modelo no início deste ano.
"Hoje é dia de Nosso Senhor do Bonfim! E peço a Ele, Saúde e proteção para todos os nossos e todos do nosso Brasil! Se cuidem muito! No corpo, na energia e no Espírito!", escreveu a artista na legenda da publicação.
Baiana, Emanuelle ficou conhecida nacionalmente em 1999 ao substituir Ivete Sangalo como vocalista da Banda Eva. Apenas depois, ela chegou às novelas, estrelando, além de "Malhação", folhetins como "Pé Na Jaca" (Globo, 2006-2007) e "Cordel Encantado" (Globo, 2011).