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BBB 22

Participantes do "BBB 22" recebem resultados negativos para presença de Covid

Globo afirma que procedimento já havia sido realizado na edição do ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 06:45

Participantes do
Participantes do "BBB 22" no jardim da casa Crédito: Reprodução/Globoplay
A Globo divulgou na noite desta quinta-feira (3) que todos os participantes do BBB 22 receberam diagnóstico negativo após se submeterem a testes para detectar a Covid durante a tarde. A emissora vinha sofrendo pressão nas redes sociais para que isso ocorresse por causa da tosse persistente de alguns dos confinados, em especial Vinicius.
No entanto, a Globo afirmou que o procedimento não foi novidade e diz que isso ocorre "sempre que necessário". "Assim como fizemos na edição do ano passado, por precaução, os participantes do BBB foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de Covid-19", diz comunicado.
A emissora também diz que continua seguindo nossos protocolos de segurança. "Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso", prossegue o texto. "A saúde de todos é sempre prioridade."
"Importante também relembrar que todos os participantes do BBB 22 tomaram as respectivas doses da vacina, item obrigatório para a participação no reality", lembra o canal. "E que durante o pré-confinamento fizeram sucessivos testes e só entraram na casa após o resultado negativo à presença do coronavírus."
Também é destacado na nota que os participantes são acompanhados constantemente pela equipe médica do programa. O protocolo da empresa institui que todos os profissionais da equipe com acesso à casa e aos locais de trabalho do programa são testados constantemente e utilizam sempre equipamentos de segurança.
Também é feita uma higienização "rigorosa" em todos os produtos que entram na casa. Isso inclui alimentos, itens de uso pessoal e materiais usados em festas e provas. A emissora diz ainda que é realizada uma assepsia extra ao final de cada montagem.
"Desde o início da temporada agimos com transparência, informando toda questão relacionada ao Coronavírus e assim continuaremos", conclui o comunicado.

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