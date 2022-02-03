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Linn da Quebrada diz que se sentiu exposta por Jessilane no BBB 22

Elas tiveram uma nova conversa sobre o desentendimento da madrugada passada, após a professora de biologia ter revelado a Douglas as intenções de voto da colega. "Me senti exposta", afirmou Linn.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 20:14

Linn da Quebrada
"Me senti exposta", afirmou Linna durante conversa Crédito: Fabio Rocha/Globo
Linn da Quebrada e Jessilane tiveram uma nova conversa na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), na tarde desta quinta (3), sobre o desentendimento da madrugada passada, após a professora de biologia ter revelado a Douglas as intenções de voto da colega. "Me senti exposta", afirmou Linn.
"Não esperava que você passasse isso para ele. Mas, mais do que pensar na nossa relação, o que me chamou atenção é ele ir atrás de você para saber intenção de voto dos outros. Isso é um jogo, e não devo satisfação dos meus votos", disse a atriz.
Com Jessi em silêncio, Linn afirmou que "não estava mais com intenção de votar em DG. Nesses últimos dois dias, tenho feito um esforço de me aproximar dele. Depois que isso aconteceu, ele começou a me encarar diferente. Depois que eu liguei uma coisa à outra."
"Tenho vontade de perguntar diretamente a ele qual é a intenção dele porque causa uma fragilização entre a gente, uma desestabilização da nossa parte. Não quero isso, e tenho certeza que você não fez por mal", concluiu Linn.
As amigas já tinham se desentendido durante a madrugada, após Jessi revelar a intenção de Linn de votar em Douglas durante a Festa do Líder. Na ocasião, a professora mostrou nervosismo, mas não interrompeu as tentativas de especulação do ator.
Após a conversa, Douglas Silva foi questionado por Arthur Aguiar se ele tinha "conseguido" pegar os nomes das pessoas que queriam colocá-lo na reta. Já Jessi contou às amigas Naiara, Natália e Linn o que tinha ocorrido e levou uma bronca do trio.
"Você contou para uma pessoa que está tentando descobrir nossas intenções de voto. Isso é errado", repreendeu Linn. Jessi então caiu no choro: "Eu sou boca aberta, se é uma coisa que eu não posso saber, não me conta", afirmou.

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