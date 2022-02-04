Após separação, Medina dá um rolê com Thiaguinho e Rafael Zulu

Após anunciar a separação com a modelo Yasmin Brunet, no fim de janeiro, o surfista Gabriel Medina encontrou com os amigos de longa data Thiaguinho e Rafael Zulu. Na ocasião, o ator fez uma postagem nas redes sociais dos três reunidos.
"Essa semana sentamos, rimos, conversamos e tivemos mais certeza de que a gente junto é 'da hora'. Amo vocês, meus irmãos, foi incrível ver vocês", escreveu Zulu.
O casamento do surfista e da modelo chegou ao fim dois dias após o atleta anunciar sua ausência das duas primeiras etapas do Circuito Mundial de Surf de 2022. Além do término, Medina também enfrenta problemas com a família. Vários episódios envolvendo a mãe do atleta e a ex-esposa repercutiram nas redes sociais.