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Bola pra frente

Após separação, Medina dá um rolê com Thiaguinho e Rafael Zulu

Rafael postou o encontro nas redes sociais: "Amo vocês, meus irmãos", escreveu Zulu no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 11:22

Rafael Zulu, Gabriel Medina e Thiaguinho
Rafael Zulu, Gabriel Medina e Thiaguinho Crédito: Reprodução/Instagram/@rafaelzulu
Após anunciar a separação com a modelo Yasmin Brunet, no fim de janeiro, o surfista Gabriel Medina encontrou com os amigos de longa data Thiaguinho e Rafael Zulu. Na ocasião, o ator fez uma postagem nas redes sociais dos três reunidos. 
"Essa semana sentamos, rimos, conversamos e tivemos mais certeza de que a gente junto é 'da hora'. Amo vocês, meus irmãos, foi incrível ver vocês", escreveu Zulu.
O casamento do surfista e da modelo chegou ao fim dois dias após o atleta anunciar sua ausência das duas primeiras etapas do Circuito Mundial de Surf de 2022. Além do término, Medina também enfrenta problemas com a família. Vários episódios envolvendo a mãe do atleta e a ex-esposa repercutiram nas redes sociais. 

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