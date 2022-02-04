Após separação, Medina dá um rolê com Thiaguinho e Rafael Zulu

Rafael Zulu, Gabriel Medina e Thiaguinho Crédito: Reprodução/Instagram/@rafaelzulu

Após anunciar a separação com a modelo Yasmin Brunet, no fim de janeiro, o surfista Gabriel Medina encontrou com os amigos de longa data Thiaguinho e Rafael Zulu. Na ocasião, o ator fez uma postagem nas redes sociais dos três reunidos.

"Essa semana sentamos, rimos, conversamos e tivemos mais certeza de que a gente junto é 'da hora'. Amo vocês, meus irmãos, foi incrível ver vocês", escreveu Zulu.