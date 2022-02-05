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Acabou o mistério

"BBB 22": Casa de Vidro será na sala de ginástica

Segundo Ana Furtado, no programa "É de Casa" deste sábado (5), brothers entram na sexta (11), mas não poderão ver nada da festa que acontece no mesmo dia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 12:54

Participantes entram na Casa de Vidro do
Participantes entram na Casa de Vidro do "BBB 22" na próxima sexta-feira (11) Crédito: Reprodução
A Casa de Vidro será montada na sala de ginástica do "Big Brother Brasil 22". A novidade foi divulgada na manhã deste sábado (5) por Ana Furtado durante o "É de Casa". Casada com o diretor Boninho, a apresentadora também afirmou que a casa será montada na próxima sexta pela manhã (11), mas os dois participantes anônimos não vão conseguir ver nada da festa que ocorrerá no reality na data.
"O 'BBB' vai fechar tudo. Não vão beber, não vão comer nada, vão ficar ali enclausurados na Casa de Vidro. Não vão ter acesso a nada da festa", disse Ana.

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Segundo a Globo, entrarão na casa mais vigiada do Brasil um homem e uma mulher do time Pipoca, que já estão em pré-confinamento e sem contato com o mundo externo. Eles estão vacinados contra Covid-19 e serão testados novamente antes de ingressarem na casa.
O apresentador Tadeu Schmidt explicou que ou "entram os dois ou não entra nenhum". "O resultado dessa votação será no próximo domingo (13), antes da formação do paredão. Se a dupla entrar, os dois estarão imunes e, juntos, vão ter que dar um voto aberto. Não é uma indicação, é mais um voto da casa", disse.

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