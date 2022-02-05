"BBB 22": Casa de Vidro será na sala de ginástica

Participantes entram na Casa de Vidro do "BBB 22" na próxima sexta-feira (11) Crédito: Reprodução

A Casa de Vidro será montada na sala de ginástica do "Big Brother Brasil 22". A novidade foi divulgada na manhã deste sábado (5) por Ana Furtado durante o "É de Casa". Casada com o diretor Boninho, a apresentadora também afirmou que a casa será montada na próxima sexta pela manhã (11), mas os dois participantes anônimos não vão conseguir ver nada da festa que ocorrerá no reality na data.

"O 'BBB' vai fechar tudo. Não vão beber, não vão comer nada, vão ficar ali enclausurados na Casa de Vidro. Não vão ter acesso a nada da festa", disse Ana.

Segundo a Globo, entrarão na casa mais vigiada do Brasil um homem e uma mulher do time Pipoca, que já estão em pré-confinamento e sem contato com o mundo externo. Eles estão vacinados contra Covid-19 e serão testados novamente antes de ingressarem na casa.