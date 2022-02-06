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  • MC Mirella cancela show por crise de ansiedade: 'Triste por ter desenvolvido isso'
Foi medicada

MC Mirella cancela show por crise de ansiedade: 'Triste por ter desenvolvido isso'

"Vou me cuidar para continuar trabalhando bem", disse a cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 14:39

MC Mirella, de 23 anos, disse que precisou cancelar um show que faria neste sábado (5) no Pará por causa de uma forte crise de ansiedade. No Stories do Instagram, a cantora escreveu que teve de ir ao hospital para ser medicada após vomitar e sentir dores intensas.
A cantora MC Mirella
A cantora MC Mirella Crédito: Mari Araujo/Reprodução/Instagram @mirella
"Ansiedade não é brincadeira e estou muito triste de ter desenvolvido isso. Logo estarei 100%. Amo vocês. Isso não afetará no meu trabalho. Vou me cuidar para continuar trabalhando bem", escreveu ao se desculpar por não fazer a apresentação.
Anteriormente, ela já tinha publicado que iria dar uma "sumidinha" das redes sociais porque não estava se sentindo bem e tinha um show para fazer. "Tenho que melhorar", afirmou.
No fim do ano passado, a funkeira deu entrada no processo de divórcio do dançarino Dynho Alves, enquanto ele estava confinado no reality A Fazenda 13 (Record). Ela tomou a decisão após ver no programa uma série de trocas de carinhos do marido com a influencer Sthe Matos.

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