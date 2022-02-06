MC Mirella cancela show por crise de ansiedade: 'Triste por ter desenvolvido isso'

MC Mirella, de 23 anos, disse que precisou cancelar um show que faria neste sábado (5) no Pará por causa de uma forte crise de ansiedade. No Stories do Instagram, a cantora escreveu que teve de ir ao hospital para ser medicada após vomitar e sentir dores intensas.

A cantora MC Mirella Crédito: Mari Araujo/Reprodução/Instagram @mirella

"Ansiedade não é brincadeira e estou muito triste de ter desenvolvido isso. Logo estarei 100%. Amo vocês. Isso não afetará no meu trabalho. Vou me cuidar para continuar trabalhando bem", escreveu ao se desculpar por não fazer a apresentação.

Anteriormente, ela já tinha publicado que iria dar uma "sumidinha" das redes sociais porque não estava se sentindo bem e tinha um show para fazer. "Tenho que melhorar", afirmou.