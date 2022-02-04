"Deu Praia": descubra os encantos de Setiba, em Guarapari

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O destino do "Deu Praia" desta sexta (4) é um dos locais mais tranquilos do Litoral Sul do Espírito Santo. A praia de Setiba, localizada ao Norte do município de Guarapari, é uma combinação de belezas naturais, maré mansa e comodidade. Para chegar, saindo de Vitória, basta pegar a Rodovia do Sol. A viagem é curta, durando cerca de uma hora.

A praia fica entre o Morro de Setiba e o Morro do Una, por isso o mar pela região costuma não ter ondas. Ideal para famílias e turistas em busca de tranquilidade, o paraíso chama a atenção pela água de cor clara. "Achei bem incrível. O mar é calmo, dá para nadar e boiar bastante. É muito bom para quem gosta de curtir uma boa praia", contou a turismóloga Erika Tarquini à reportagem de "HZ".

Entre os atrativos de Setiba, estão os famosos passeios de caiaque, individuais ou em dupla. Os preços giram em torno de R$ 30 (por 30 minutos de diversão). Também há a opção de andar de stand up paddle e nas tradicionais bananas boat, especialmente no verão. O balneário é de fácil acesso, sendo necessário estacionar por rotativo pela orla. Além disso, a praia não conta com banheiros e duchas. Mas possui vários quiosques na beira do mar.

Praia de Setiba, em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Ao todo, 13 quiosques estão espalhados pela areia que levam ao melhor da gastronomia local. Um dos principais pratos da região é o peroá com aipim, camarão, vinagrete e farofa. Custa em média R$ 95 e serve quatro pessoas. No cardápio, a queridinha moqueca capixaba também está presente nos estabelecimentos.

Sobre hospedagens, uma diária para casal sai em média R$ 180, podendo variar de acordo com o estabelecimento e a temporada. Uma outra opção é procurar casas de aluguel na região, alternativa geralmente mais barata para grupos e famílias. Também há campings perto das praias.