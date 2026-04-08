Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante

Uma carreta carregada de milho tombou na região de Camargo, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu por volta das 6h, no km 114 da BR-262. Não há informações sobre feridos.