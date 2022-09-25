Sesc Glória terá semana cultural com shows, teatro e cinema

Espetáculo de dança "Sirena" será apresentado no Sesc Glória Crédito: Farley José/Divulgação

Inaugurado em 2014 com a promessa de movimentar a cena cultural capixaba, o Centro Cultural Sesc Glória completa oito anos na próxima terça-feira (27). Para mostrar que realmente incentiva a produção local - já são mais de 5.500 eventos realizados no local -, o espaço realiza uma programação de 12 dias com atividades da música, cinema, teatro e literatura.

A programação começa na próxima quarta-feira (28) e segue até o dia 9 de outubro. Dentre as atrações está a tradicional Mostra Sesc do Espírito Santo, que chega a sua sexta edição, e contará com oito apresentações de artistas e grupos musicais, promovendo o encontro entre compositores, intérpretes, músicos, outros profissionais da música e público.

A curadoria desta edição considerou propostas do credenciamento do Cena Musical inscritas em 2021 e 2022, e contará com duas mesas-redondas com os temas "Produção independente e criação de selos e coletivos musicais" e "A História dos movimentos musicais no Espírito Santo".

O Centro Cultural Sesc-Glória, no Centro de Vitória Crédito: Sesc

No cinema, a programação prevê os filmes brasileiros "Desterro", de Maria Clara Escobar; "As aventuras do avião vermelho", de Frederico Pinto e José Maia; "Enquanto estamos aqui", de Clarissa Campolina e Luiz Pretti; e "Teobaldo morto, Romeu exilado", de Rodrigo de Oliveira.

Para o diretor regional do Sesc ES, Bruno Negris, a programação festiva dos oito anos do Sesc Glória foi planejada para envolver a população capixaba e manter viva a cultura e a história do centro cultural. “O fortalecimento da cultura é importante para a sociedade e para o indivíduo, é ela que nos torna únicos em relação ao mundo. O resgate da história e o apoio aos artistas locais são de extrema importância para o desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento”, comenta.

*Com informações da assessoria

PROGRAMAÇÃO

28 DE SETEMBRO





CINEMA | Filme: Desterro

Direção: Maria Clara Escobar | Brasil | 2020 | Drama/ficção | 2h3m | Cor | Classificação indicativa: 10 anos



Horário: 18h20



Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).



Sinopse: Uma casa está em chamas. Todas as casas. Uma viagem resulta em várias viagens e essa é sem regresso. Muitas mulheres falam. Contam suas histórias. A perda, a morte e a luta por ser, ao lado dos outros.





MÚSICA | Cena Musical | Canto lírico brasileiro: Uma Breve História



Horário: 19h30



Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 18,00 (conveniado) | R$ 15,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)



Os artistas Max Michel Alves, Luana Shaeffer e Ramon Lorete apresentam “Canto Lírico brasileiro: uma breve história”, uma apresentação musical que tem como objetivo retratar a riqueza da música de câmara brasileira e difundir um repertório musical de compositores brasileiros que escrevem sobre o próprio povo.



29 DE SETEMBRO

29 DE SETEMBRO





CINEMA | Filme: Desterro

Direção: Maria Clara Escobar | Brasil | 2020 | Drama/ficção | 2h3m | Cor | Classificação indicativa: 10 anos



Horário: 18h20



Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).



Sinopse: Uma casa está em chamas. Todas as casas. Uma viagem resulta em várias viagens e essa é sem regresso. Muitas mulheres falam. Contam suas histórias. A perda, a morte e a luta por ser, ao lado dos outros.





MÚSICA | Concertos Sinfônicos – Orquestra Sinfônica do Espírito Santo



Horário: 20h



Local: Teatro Glória| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)



30 DE SETEMBRO

MÚSICA | Apresentação de obras acusmáticas, mistas e de vídeo-música



Horário: 18h



Local: Arena Acusmática | Centro Cultural Sesc Glória



Gratuito.





CINEMA | Filme: Desterro



Direção: Maria Clara Escobar | Brasil | 2020 | Drama/ficção | 2h3m | Cor | Classificação indicativa: 10 anos



Horário: 18h20



Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).



Sinopse: Uma casa está em chamas. Todas as casas. Uma viagem resulta em várias viagens e essa é sem regresso. Muitas mulheres falam. Contam suas histórias. A perda, a morte e a luta por ser, ao lado dos outros.





ARTES CÊNICAS | Cena Local



Espetáculo: Sirena (dança)



Horário: 19h30



Local: Teatro Virgínia Tamanini | Centro Cultural Sesc Glória



Classificação: Livre



Duração: 50 min.



Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e credencial Sesc)



Sinopse: Sirena é o mais recente solo da artista Ivna Messina. Fruto de seu projeto “Isso não é Flamenco”, o trabalho parte de figuras híbridas da mitologia greco-romana como metáfora de sua pesquisa que busca dialogar diferentes linguagens artísticas e aponta para a violência sofrida por aquilo que se admite como “impuro”. O espetáculo tem direção de Alexsandra Bertoli, direção de arte de Farley José, direção musical de Letícia Malvares, dramaturgismo de Thiara Pagani, iluminação de Carla van den Bergen e foi montado com recursos do edital setorial de dança da Secult ES/Funcultura 2020.

01 DE OUTUBRO





LITERATURA - Oficina de leitura | Post-scriptum: oficina de leitura e aprofundamento em cartas



Com Thiara Cruz



Horário: 10h às 12h30 (sábados)



Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória



Vagas: 20 pessoas



Valor: R$ 20,00 (público geral) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (cliente com credencial do Sesc)





LITERATURA - Arte da Palavra – Circuito de criação literária | Vida e obra: oficina de escrita de biografias



Com José Roberto Santos Neves



Horário: 14h às 18h



Local: Sala de Aula de Cinema |Centro Cultural Sesc Glória.





CINEMA | Filme: As Aventuras do Avião Vermelho



Direção: Frederico Pinto, José Maia | Brasil |2015 | animação, família | 1h30m | Cor | Classificação indicativa: livre



Horário: 14h20



Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).



Sinopse: A trama apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos, que perdeu a mãe há pouco tempo, tornando-se um garoto solitário, sem amigos e com problemas de relacionamento com o pai e na escola. Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com presentes. Nada funciona até que ele dá para o filho um livro de sua infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão Tormenta – aviador personagem do livro, que está preso no Kamchatka. A bordo do Avião Vermelho e junto com seus brinquedos favoritos, Ursinho e Chocolate, que ganham a vida com sua imaginação, Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo do mar, e percorre diferentes territórios – África, China, Índia, Rússia. Ao longo dessa jornada, ele descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o amor do pai.





LITERATURA - Clube de Leitura | Todos os nomes & Movejo



Com mediação de Geovana Martelo



Horário: 15h às 17h



Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória



Gratuito





ARTES CÊNICAS | Cena Local



Espetáculo: Sirena (dança)



Horário: 19h30



Local: Teatro Virgínia Tamanini | Centro Cultural Sesc Glória



Classificação: Livre



Duração: 50 min.



Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e credencial Sesc)



Sinopse: Sirena é o mais recente solo da artista Ivna Messina. Fruto de seu projeto “Isso não é Flamenco”, o trabalho parte de figuras híbridas da mitologia greco-romana como metáfora de sua pesquisa que busca dialogar diferentes linguagens artísticas e aponta para a violência sofrida por aquilo que se admite como “impuro”. O espetáculo tem direção de Alexsandra Bertoli, direção de arte de Farley José, direção musical de Letícia Malvares, dramaturgismo de Thiara Pagani, iluminação de Carla van den Bergen e foi montado com recursos do edital setorial de dança da Secult ES/Funcultura 2020.

04 DE OUTUBRO





ARTES CÊNICAS | Escola vai ao Teatro



Horário: 14h30



Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória



Classificação: Livre



OBS: Atividade fechada para escolas com apresentação de teatro infantil (não é aberto ao público).



05 DE OUTUBRO





ARTES CÊNICAS | Escola vai ao Teatro



Horário: 9h e 14h30



Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória



Classificação: Livre



OBS: Atividade fechada para escolas com apresentação de teatro infantil (não é aberto ao público).





CINEMA | Filme: Os Primeiros Soldados



Direção: Rodrigo de Oliveira | Brasil | 2021 | Drama | 1h47m | Cor | Classificação indicativa: 12 anos



Horário: 18h20



Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).



Sinopse: No Réveillon da virada de 1983 para 1984, um grupo de jovens capixabas homossexuais decidiu celebrar o ano novo juntos, mas sem terem ideia do mal que estava por vir. Suzano, que é biólogo, começa a perceber os sinais logo cedo. Com futuro incerto e falta de informação, o biólogo se aproxima a Rose, uma transexual, e do videomaker Humberto, ambos também infectados.





LITERATURA - Café Literário | O futuro é ancestral: a literatura das comunidades originárias



Com Eloá Puri e mediação de Marlos Brocco



Horário: 19h



Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória



Gratuito



06 DE OUTUBRO





CINEMA | Filme: Enquanto Estamos Aqui



Direção: Clarissa Campolina, Clarissa Campolina, Luiz Pretti | Brasil |2019 | Drama, Documentário, Experimental| 1h17m | Cor | Classificação indicativa: 12 anos



Horário: 18h20



Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).



Sinopse: Lamis e Wilson são imigrantes em Nova Iorque. Ela, uma Libanesa que acaba de chegar e ele, um Brasileiro que mora ilegalmente na cidade há 10 anos. Uma narrativa híbrida construída com uma abordagem poética; um diário de viagem que se torna uma crônica e nos leva para a essência da micro-política humana em tempos de globalização: um reino incerto de desejos, esperança e medo.





MÚSICA | Concertos Sinfônicos – Orquestra Sinfônica do Espírito Santo



Horário: 20h



Local: Teatro Glória| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)



Antonin Dvorak: Danças Eslavas Op. 46, n.º 1, 7 e 8



Radamés Gnattali: Concerto para harpa e cordas



Camille Saint-Saëns: Sinfonia n.º 2 em lá menor, Op. 55



Solista: Maíni Moreno, harpa



Maestro Convidado: Guilherme Mannis



07 DE OUTUBRO





CINEMA | Filme: Teobaldo Morto, Romeu Exilado



Direção: Rodrigo de Oliveira | Brasil |2019 | Drama, Ficção | 1h18m | Cor | Classificação indicativa: 14 anos.



Horário: 18h20



Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).





MÚSICA | Mostra Sesc de Música - Apresentações musicais + mesa redonda e outros



Horários: 19h30



Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)



08 DE OUTUBRO





LITERATURA - Oficina de leitura | Post-scriptum: oficina de leitura e aprofundamento em cartas



Com Thiara Cruz



Horário: 10h às 12h30 (sábados)



Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória



Vagas: 20 pessoas



Valor: R$ 20,00 (público geral) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (cliente com credencial do Sesc)





BIBLIOTECA | Contação de histórias



Horário: 14h



Local: 4º andar - Lounge | Centro Cultural Sesc Glória



Gratuito



Apresentação de contação de histórias, com Kika Amorim.





CINEMA | Filme: As Aventuras do Avião Vermelho



Direção: Frederico Pinto, José Maia | Brasil |2015 | animação, família | 1h30m | Cor | Classificação indicativa: livre



Horário: 14h20



Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).



Sinopse: A trama apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos, que perdeu a mãe há pouco tempo, tornando-se um garoto solitário, sem amigos e com problemas de relacionamento com o pai e na escola. Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com presentes. Nada funciona até que ele dá para o filho um livro de sua infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão Tormenta – aviador personagem do livro, que está preso no Kamchatka. A bordo do Avião Vermelho e junto com seus brinquedos favoritos, Ursinho e Chocolate, que ganham a vida com sua imaginação, Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo do mar, e percorre diferentes territórios – África, China, Índia, Rússia. Ao longo dessa jornada, ele descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o amor do pai.





LITERATURA - Clube de Leitura | Todos os nomes & Movejo



Com mediação de Geovana Martelo



Horário: 15h às 17h



Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória



Gratuito





MÚSICA | Mostra Sesc de Música - Apresentações musicais + mesa redonda e outros



Horários: 18h



Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)



09 DE OUTUBRO





MÚSICA | Mostra Sesc de Música - Apresentações musicais + mesa redonda e outros



Horários: 18h



Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória



Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)

