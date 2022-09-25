Sesc Glória terá semana cultural com shows, teatro e cinema

Inaugurado em 2014 com a promessa de movimentar a cena cultural capixaba, o Centro Cultural Sesc Glória completa oito anos na próxima terça-feira (27). Para mostrar que realmente incentiva a produção local - já são mais de 5.500 eventos realizados no local -, o espaço realiza uma programação de 12 dias com atividades da música, cinema, teatro e literatura.
A programação começa na próxima quarta-feira (28) e segue até o dia 9 de outubro. Dentre as atrações está a tradicional Mostra Sesc do Espírito Santo, que chega a sua sexta edição, e contará com oito apresentações de artistas e grupos musicais, promovendo o encontro entre compositores, intérpretes, músicos, outros profissionais da música e público.
A curadoria desta edição considerou propostas do credenciamento do Cena Musical inscritas em 2021 e 2022, e contará com duas mesas-redondas com os temas "Produção independente e criação de selos e coletivos musicais" e "A História dos movimentos musicais no Espírito Santo".
No cinema, a programação prevê os filmes brasileiros "Desterro", de Maria Clara Escobar; "As aventuras do avião vermelho", de Frederico Pinto e José Maia; "Enquanto estamos aqui", de Clarissa Campolina e Luiz Pretti; e "Teobaldo morto, Romeu exilado", de Rodrigo de Oliveira.
Para o diretor regional do Sesc ES, Bruno Negris, a programação festiva dos oito anos do Sesc Glória foi planejada para envolver a população capixaba e manter viva a cultura e a história do centro cultural. “O fortalecimento da cultura é importante para a sociedade e para o indivíduo, é ela que nos torna únicos em relação ao mundo. O resgate da história e o apoio aos artistas locais são de extrema importância para o desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento”, comenta.
*Com informações da assessoria
PROGRAMAÇÃO
- 28 DE SETEMBRO
- CINEMA | Filme: Desterro
- Direção: Maria Clara Escobar | Brasil | 2020 | Drama/ficção | 2h3m | Cor | Classificação indicativa: 10 anos
- Horário: 18h20
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).
- Sinopse: Uma casa está em chamas. Todas as casas. Uma viagem resulta em várias viagens e essa é sem regresso. Muitas mulheres falam. Contam suas histórias. A perda, a morte e a luta por ser, ao lado dos outros.
- MÚSICA | Cena Musical | Canto lírico brasileiro: Uma Breve História
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 18,00 (conveniado) | R$ 15,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)
- Os artistas Max Michel Alves, Luana Shaeffer e Ramon Lorete apresentam “Canto Lírico brasileiro: uma breve história”, uma apresentação musical que tem como objetivo retratar a riqueza da música de câmara brasileira e difundir um repertório musical de compositores brasileiros que escrevem sobre o próprio povo.
29 DE SETEMBRO
- 29 DE SETEMBRO
- CINEMA | Filme: Desterro
- Direção: Maria Clara Escobar | Brasil | 2020 | Drama/ficção | 2h3m | Cor | Classificação indicativa: 10 anos
- Horário: 18h20
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).
- Sinopse: Uma casa está em chamas. Todas as casas. Uma viagem resulta em várias viagens e essa é sem regresso. Muitas mulheres falam. Contam suas histórias. A perda, a morte e a luta por ser, ao lado dos outros.
- MÚSICA | Concertos Sinfônicos – Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
- Horário: 20h
- Local: Teatro Glória| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)
- 30 DE SETEMBRO
- MÚSICA | Apresentação de obras acusmáticas, mistas e de vídeo-música
- Horário: 18h
- Local: Arena Acusmática | Centro Cultural Sesc Glória
- Gratuito.
- CINEMA | Filme: Desterro
- Direção: Maria Clara Escobar | Brasil | 2020 | Drama/ficção | 2h3m | Cor | Classificação indicativa: 10 anos
- Horário: 18h20
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).
- Sinopse: Uma casa está em chamas. Todas as casas. Uma viagem resulta em várias viagens e essa é sem regresso. Muitas mulheres falam. Contam suas histórias. A perda, a morte e a luta por ser, ao lado dos outros.
- ARTES CÊNICAS | Cena Local
- Espetáculo: Sirena (dança)
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Virgínia Tamanini | Centro Cultural Sesc Glória
- Classificação: Livre
- Duração: 50 min.
- Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e credencial Sesc)
- Sinopse: Sirena é o mais recente solo da artista Ivna Messina. Fruto de seu projeto “Isso não é Flamenco”, o trabalho parte de figuras híbridas da mitologia greco-romana como metáfora de sua pesquisa que busca dialogar diferentes linguagens artísticas e aponta para a violência sofrida por aquilo que se admite como “impuro”. O espetáculo tem direção de Alexsandra Bertoli, direção de arte de Farley José, direção musical de Letícia Malvares, dramaturgismo de Thiara Pagani, iluminação de Carla van den Bergen e foi montado com recursos do edital setorial de dança da Secult ES/Funcultura 2020.
- 01 DE OUTUBRO
- LITERATURA - Oficina de leitura | Post-scriptum: oficina de leitura e aprofundamento em cartas
- Com Thiara Cruz
- Horário: 10h às 12h30 (sábados)
- Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória
- Vagas: 20 pessoas
- Valor: R$ 20,00 (público geral) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (cliente com credencial do Sesc)
- LITERATURA - Arte da Palavra – Circuito de criação literária | Vida e obra: oficina de escrita de biografias
- Com José Roberto Santos Neves
- Horário: 14h às 18h
- Local: Sala de Aula de Cinema |Centro Cultural Sesc Glória.
- CINEMA | Filme: As Aventuras do Avião Vermelho
- Direção: Frederico Pinto, José Maia | Brasil |2015 | animação, família | 1h30m | Cor | Classificação indicativa: livre
- Horário: 14h20
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).
- Sinopse: A trama apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos, que perdeu a mãe há pouco tempo, tornando-se um garoto solitário, sem amigos e com problemas de relacionamento com o pai e na escola. Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com presentes. Nada funciona até que ele dá para o filho um livro de sua infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão Tormenta – aviador personagem do livro, que está preso no Kamchatka. A bordo do Avião Vermelho e junto com seus brinquedos favoritos, Ursinho e Chocolate, que ganham a vida com sua imaginação, Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo do mar, e percorre diferentes territórios – África, China, Índia, Rússia. Ao longo dessa jornada, ele descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o amor do pai.
- LITERATURA - Clube de Leitura | Todos os nomes & Movejo
- Com mediação de Geovana Martelo
- Horário: 15h às 17h
- Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória
- Gratuito
- ARTES CÊNICAS | Cena Local
- Espetáculo: Sirena (dança)
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Virgínia Tamanini | Centro Cultural Sesc Glória
- Classificação: Livre
- Duração: 50 min.
- Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e credencial Sesc)
- Sinopse: Sirena é o mais recente solo da artista Ivna Messina. Fruto de seu projeto “Isso não é Flamenco”, o trabalho parte de figuras híbridas da mitologia greco-romana como metáfora de sua pesquisa que busca dialogar diferentes linguagens artísticas e aponta para a violência sofrida por aquilo que se admite como “impuro”. O espetáculo tem direção de Alexsandra Bertoli, direção de arte de Farley José, direção musical de Letícia Malvares, dramaturgismo de Thiara Pagani, iluminação de Carla van den Bergen e foi montado com recursos do edital setorial de dança da Secult ES/Funcultura 2020.
- 04 DE OUTUBRO
- ARTES CÊNICAS | Escola vai ao Teatro
- Horário: 14h30
- Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória
- Classificação: Livre
- OBS: Atividade fechada para escolas com apresentação de teatro infantil (não é aberto ao público).
- 05 DE OUTUBRO
- ARTES CÊNICAS | Escola vai ao Teatro
- Horário: 9h e 14h30
- Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória
- Classificação: Livre
- OBS: Atividade fechada para escolas com apresentação de teatro infantil (não é aberto ao público).
- CINEMA | Filme: Os Primeiros Soldados
- Direção: Rodrigo de Oliveira | Brasil | 2021 | Drama | 1h47m | Cor | Classificação indicativa: 12 anos
- Horário: 18h20
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).
- Sinopse: No Réveillon da virada de 1983 para 1984, um grupo de jovens capixabas homossexuais decidiu celebrar o ano novo juntos, mas sem terem ideia do mal que estava por vir. Suzano, que é biólogo, começa a perceber os sinais logo cedo. Com futuro incerto e falta de informação, o biólogo se aproxima a Rose, uma transexual, e do videomaker Humberto, ambos também infectados.
- LITERATURA - Café Literário | O futuro é ancestral: a literatura das comunidades originárias
- Com Eloá Puri e mediação de Marlos Brocco
- Horário: 19h
- Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória
- Gratuito
- 06 DE OUTUBRO
- CINEMA | Filme: Enquanto Estamos Aqui
- Direção: Clarissa Campolina, Clarissa Campolina, Luiz Pretti | Brasil |2019 | Drama, Documentário, Experimental| 1h17m | Cor | Classificação indicativa: 12 anos
- Horário: 18h20
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).
- Sinopse: Lamis e Wilson são imigrantes em Nova Iorque. Ela, uma Libanesa que acaba de chegar e ele, um Brasileiro que mora ilegalmente na cidade há 10 anos. Uma narrativa híbrida construída com uma abordagem poética; um diário de viagem que se torna uma crônica e nos leva para a essência da micro-política humana em tempos de globalização: um reino incerto de desejos, esperança e medo.
- MÚSICA | Concertos Sinfônicos – Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
- Horário: 20h
- Local: Teatro Glória| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)
- Antonin Dvorak: Danças Eslavas Op. 46, n.º 1, 7 e 8
- Radamés Gnattali: Concerto para harpa e cordas
- Camille Saint-Saëns: Sinfonia n.º 2 em lá menor, Op. 55
- Solista: Maíni Moreno, harpa
- Maestro Convidado: Guilherme Mannis
- 07 DE OUTUBRO
- CINEMA | Filme: Teobaldo Morto, Romeu Exilado
- Direção: Rodrigo de Oliveira | Brasil |2019 | Drama, Ficção | 1h18m | Cor | Classificação indicativa: 14 anos.
- Horário: 18h20
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).
- MÚSICA | Mostra Sesc de Música - Apresentações musicais + mesa redonda e outros
- Horários: 19h30
- Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)
- 08 DE OUTUBRO
- LITERATURA - Oficina de leitura | Post-scriptum: oficina de leitura e aprofundamento em cartas
- Com Thiara Cruz
- Horário: 10h às 12h30 (sábados)
- Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória
- Vagas: 20 pessoas
- Valor: R$ 20,00 (público geral) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (cliente com credencial do Sesc)
- BIBLIOTECA | Contação de histórias
- Horário: 14h
- Local: 4º andar - Lounge | Centro Cultural Sesc Glória
- Gratuito
- Apresentação de contação de histórias, com Kika Amorim.
- CINEMA | Filme: As Aventuras do Avião Vermelho
- Direção: Frederico Pinto, José Maia | Brasil |2015 | animação, família | 1h30m | Cor | Classificação indicativa: livre
- Horário: 14h20
- Local: Sala de Cinema Marien Calixte| Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada e cliente com Credencial Sesc) | R$ 6,00 (conveniado) | R$ 10,00 (inteira).
- Sinopse: A trama apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos, que perdeu a mãe há pouco tempo, tornando-se um garoto solitário, sem amigos e com problemas de relacionamento com o pai e na escola. Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com presentes. Nada funciona até que ele dá para o filho um livro de sua infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão Tormenta – aviador personagem do livro, que está preso no Kamchatka. A bordo do Avião Vermelho e junto com seus brinquedos favoritos, Ursinho e Chocolate, que ganham a vida com sua imaginação, Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo do mar, e percorre diferentes territórios – África, China, Índia, Rússia. Ao longo dessa jornada, ele descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o amor do pai.
- LITERATURA - Clube de Leitura | Todos os nomes & Movejo
- Com mediação de Geovana Martelo
- Horário: 15h às 17h
- Local: Sala da Palavra | Centro Cultural Sesc Glória
- Gratuito
- MÚSICA | Mostra Sesc de Música - Apresentações musicais + mesa redonda e outros
- Horários: 18h
- Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)
- 09 DE OUTUBRO
- MÚSICA | Mostra Sesc de Música - Apresentações musicais + mesa redonda e outros
- Horários: 18h
- Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória
- Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 (meia-entrada e cliente com credencial Sesc)
Correção
26/09/2022 - 3:56
A imagem publicada originalmente na matéria foi enviada pela assessoria do evento e é de um espetáculo que não está na mostra. A foto correta e condizente com a legenda escrita foi enviada pela assessoria do espetáculo e a imagem atualizada na matéria.