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Música

Orquestra Sinfônica se apresenta com jovens talentos do piano capixaba

O concerto acontece no Centro Cultural Sesc Glória, nesta quinta-feira (29), no Centro Cultural Sesc Glória

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 09:00

Estevão Gomes, de 13 anos, e Olívia Tebaldi, de 10 anos, vão se apresentar com a Orquestra Sinfônica do ES
Estevão Gomes, de 13 anos, e Olívia Tebaldi, de 10 anos, vão se apresentar com a Orquestra Sinfônica do ES Crédito: Acervo Pessoal
Um encontro de gerações é prometido no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, nesta quinta-feira (29). Na ocasião, as promessas da música Olívia Tebaldi, de 10 anos, e Estevão Gomes, de 13 anos, se apresentam com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) no concerto "Jovens Talentos"
Sob a regência do maestro Helder Trefzger, o repertório vai trazer Haydn e Mendelssohn, em uma noite memorável. Apesar da pouquíssima idade, Olívia Tebaldi, de 10 anos, e Estevão Gomes, de 13 anos, já participaram de vários recitais como solistas pelo Brasil e pelo mundo e têm sido aclamados pela crítica especializada como grandes jovens promessas do piano no País.
Olívia Tebaldi começou a estudar piano em 2016, aos quatro anos de idade, na classe da professora Janne Gonçalves, na Escola de Música Gabriel Camargo, em Vitória, Espírito Santo, onde também estuda teoria musical com o professor Hemerick Xavier, desde 2018. Em dezembro de 2020, Olívia Tebaldi foi convidada para tocar um recital solo no Festival Pianístico de Joinville (SC), estreando oficialmente no palco. Em abril de 2021, se apresentou novamente em um recital solo no Instituto Ling de Porto Alegre (RS), e, em março de 2022, na 93ª edição da Série Jovens Pianistas, em Cabo Frio (RJ).
Estevão Medeiros Gomes nasceu em Vitória, no Brasil. Iniciou os estudos de piano aos 9 anos na classe do professor, Tiago Vazoller na Escola de Música Gabriel Camargo. Atualmente, é aluno da classe da professora Janne Gonçalves. Já foi laureado em mais de trinta premiações nacionais e internacionais, nos seguintes países: EUA, Grécia, Portugal, Indonésia, Colômbia, Espanha e Rússia.
“É importante valorizar os talentos capixabas e temos muito orgulho da trajetória de sucesso que eles vêm desenvolvendo. O público terá a oportunidade de apreciar uma boa música, tocada com perfeição e musicalidade", destacou o maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Helder Trefzger.
Os ingressos do concerto "Jovens Talentos” já estão à venda na bilheteria do Centro Cultural. Mais informações pelo telefone (27) 3232-4750.

SERVIÇOS

  • CONCERTO JOVENS TALENTOS
  • Da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses)
  • Solistas: Olívia Tebaldi, piano (10 anos) e Estevão Gomes, piano (13 anos)
  • Regência: maestro Helder Trefzger
  • Quando: quinta-feira (29), a partir das 20h
  • Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
  • Ingressos: R$ 20,00 (inteira) | R$ 12,00 (conveniado) | R$ 10,00 meia-entrada e cliente com credencial do Sesc )
  • Informações: (27) 3232-4750.

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