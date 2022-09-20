Brasileira é eleita a melhor chef mulher da América Latina

À frente do restaurante Manu, em Curitiba, a chef Manu Buffara foi nomeada nesta terça (20) a melhor chef mulher da América Latina em 2022, como parte do ranking Latin America's 50 Best Restaurants.

Manu receberá a homenagem no dia 15 de novembro, na cidade mexicana de Mérida, em Yucatán, durante a cerimônia de entrega de prêmios presenciais dos Latin America's 50 Best Restaurants. Até lá, outros dois prêmios também já serão anunciados.

"Ser reconhecida não só pela minha comida, mas também pela minha filosofia, é uma honra, e tenho orgulho de partilhar com a minha família e toda a equipe do Manu. Este é apenas o começo para nós, pretendemos usar essa plataforma e o poder das vozes femininas para elevar Curitiba no palco mundial e mostrar em primeira mão como o envolvimento da comunidade em torno da comida pode levar a uma melhor qualidade de vida para todos", comentou a chef.

Chef de Curitiba será premiada em novembro, no México Crédito: Reprodução/Instagram @manubuffara

Antes de abrir o Manu, em 2011, Manoella Buffara havia passado pelo Noma, em Copenhague, e pelo Alinea, em Chicago. Atualmente, ela é responsável pelo primeiro restaurante exclusivo de menus de degustação no Brasil com uma chef feminina no comando.

Desde o lançamento da premiação dos Latin America's 50 Best Restaurants em 2013, a categoria Melhor Chef Mulher da América Latina teve como vencedoras a argentina Narda Lepes, a peruana Pía León, a colombiana Leonor Espinosa e a brasileira Helena Rizzo.