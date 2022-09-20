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Premiação

Brasileira é eleita a melhor chef mulher da América Latina

Manu Buffara comanda o restaurante Manu, em Curitiba, e foi nomeada nesta terça (20) pelos Latin America's 50 Best Restaurants
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 16:07

À frente do restaurante Manu, em Curitiba, a chef Manu Buffara foi nomeada nesta terça (20) a melhor chef mulher da América Latina em 2022, como parte do ranking Latin America's 50 Best Restaurants.
Manu receberá a homenagem no dia 15 de novembro, na cidade mexicana de Mérida, em Yucatán, durante a cerimônia de entrega de prêmios presenciais dos Latin America's 50 Best Restaurants. Até lá, outros dois prêmios também já serão anunciados.
"Ser reconhecida não só pela minha comida, mas também pela minha filosofia, é uma honra, e tenho orgulho de partilhar com a minha família e toda a equipe do Manu. Este é apenas o começo para nós, pretendemos usar essa plataforma e o poder das vozes femininas para elevar Curitiba no palco mundial e mostrar em primeira mão como o envolvimento da comunidade em torno da comida pode levar a uma melhor qualidade de vida para todos", comentou a chef.
Chef Manu Buffara é eleita a melhor chef mulher da América Latina
Chef de Curitiba será premiada em novembro, no México  Crédito: Reprodução/Instagram @manubuffara
Antes de abrir o Manu, em 2011, Manoella Buffara havia passado pelo Noma, em Copenhague, e pelo Alinea, em Chicago. Atualmente, ela é responsável pelo primeiro restaurante exclusivo de menus de degustação no Brasil com uma chef feminina no comando.
Desde o lançamento da premiação dos Latin America's 50 Best Restaurants em 2013, a categoria Melhor Chef Mulher da América Latina teve como vencedoras a argentina Narda Lepes, a peruana Pía León, a colombiana Leonor Espinosa e a brasileira Helena Rizzo.
Em julho passado foram anunciados os 50 melhores restaurantes do mundo, no ranking 50 Best de 2022, em cerimônia realizada em Londres. O Brasil esteve representado com duas casas: A Casa do Porco, em São Paulo, na 7ª posição, e Oteque, no Rio de Janeiro, que estreou na lista em 47º.

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