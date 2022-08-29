Websérie "Receitas da Floresta" ganha temporada na Amazônia

Após uma primeira temporada com episódios gravados em Linhares, na Reserva Natural Vale, a websérie "Receitas da Floresta" retorna ao Youtube com sua segunda parte, estrelada novamente pela chef carioca Kátia Barbosa.

Desta vez, a cozinheira divide a cena com o chef paraense Thiago Castanho, em uma jornada que mistura culinária, valorização cultural e preservação ambiental. A websérie é produzida pela Vale.

Os cinco novos episódios foram gravados nos estados do Pará e do Maranhão. Além dos dois chefs apresentadores, pessoas das comunidades locais guiarão a viagem mostrando tradições e costumes da região amazônica, além da rica gastronomia do norte do país.

Kátia Barbosa e Thiago Castanho apresentam a segunda temporada Crédito: Vale/Divulgação

Para cada um dos programas da série, foi selecionado um ingrediente protagonista que conecta a culinária, a atuação da mineradora na proteção e conservação das florestas e o incremento econômico do produto utilizado para as comunidades locais.

As estrelas da segunda temporada do "Receitas da Floresta/Edição Amazônia" são: o jambu, encontrado com fartura no tradicional mercado Ver-o-Peso, em Belém (PA); o açaí e o cupuaçu da APA do Igarapé Gelado, em Parauapebas (PA); a Castanha-do-Pará, do S11D e Carajás (PA) e o Babaçu, de Vitória do Mearim (MA).

CULINÁRIA SUSTENTÁVEL

Partindo da alquimia de transmutação de plantas e frutos originários em deliciosas receitas, a série também aborda como os moradores do local preservam e transformam o que vem da floresta, de forma sustentável, e qual é a importância do bioma em suas vidas e na sociedade.

Ao final de cada episódio, Kátia Barbosa elabora um prato especial com os ingredientes da floresta retratados nas comunidades visitadas pela equipe. Entre as delícias estão bolinho de castanha-do-pará com queijo, arroz paraense com jambu, pudim de açaí, galinha no leite de babaçu e bolo com cobertura de cupuaçu.

Os episódios da segunda temporada de “Receitas da Floresta" serão disponibilizados no canal da Vale no YouTube . O primeiro estreou em 22 de agosto e os demais entrarão no site nas seguintes datas: 29 de agosto e 5, 12 e 19 de setembro.