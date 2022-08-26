Conheça o chef do ES vencedor do Prêmio Nacional Dólmã 2022

Nagem Abikair é natural de Iúna, na região do Caparaó Crédito: Arquivo pessoal

Após se destacar entre os três finalistas capixabas do festival Enchefs Brasil, que aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de agosto em Macapá, capital do Amapá, o chef Nagem Abikair, de Iúna, conquistou o Prêmio Nacional Dólmã , apontado como o Oscar da gastronomia brasileira.

A oitava edição da premiação foi realizada no dia 15 de agosto e contemplou chefes de cozinha e cozinheiros atuantes que se destacaram no cenário gastronômico de cada estado brasileiro.

Vencedor pelo Espírito Santo, Nagem apresentou uma receita à base de frutos do mar: batata recheada com camarão e gratinada com queijo muçarela.

Prato com que Nagem tornou-se finalista do Prêmio Dólmã 2022 Crédito: Nagem Abikair/Divulgação

Os outros dois finalistas capixabas, eleitos na etapa estadual do Enchefs realizada em abril deste ano em Cachoeiro de Itapemirim, foram Hamilton Martins, de Itapemirim, e Kenia Mota, de Anchieta.

Com 20 anos dedicados à gastronomia, Nagem foi o profissional escolhido pela comissão julgadora e levou o troféu para casa.

CHARCUTARIA E EVENTOS

Neto de libaneses e formado em Direito, Nagem Abikair pertence a uma das famílias mais tradicionais de Iúna. Atualmente, o chef produz bufês para eventos e dedica-se à charcutaria, produzindo linguiças artesanais com um toque gourmet e também torresmo de rolo e salames à moda italiana e espanhola.