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Festival no Amapá

Conheça o chef do ES vencedor do Prêmio Nacional Dólmã 2022

Nagem Abikair, de Iúna, conquistou o primeiro lugar ao disputar com Kenia Mota, de Anchieta, e Hamilton Martins, de Itapemirim
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 12:43

Chef Nagem Abikair, de Iúna, conquistou o Prêmio Dólmã 2022 no Amapá
Nagem Abikair é natural de Iúna, na região do Caparaó  Crédito: Arquivo pessoal
Após se destacar entre os três finalistas capixabas do festival Enchefs Brasil, que aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de agosto em Macapá, capital do Amapá, o chef Nagem Abikair, de Iúna, conquistou o Prêmio Nacional Dólmã, apontado como o Oscar da gastronomia brasileira.
A oitava edição da premiação foi realizada no dia 15 de agosto e contemplou chefes de cozinha e cozinheiros atuantes que se destacaram no cenário gastronômico de cada estado brasileiro.
Vencedor pelo Espírito Santo, Nagem apresentou uma receita à base de frutos do mar: batata recheada com camarão e gratinada com queijo muçarela.   
Batata recheada com camarão e gratinada com queijo muçarela do chef Nagem Abikair
Prato com que Nagem tornou-se finalista do Prêmio Dólmã 2022 Crédito: Nagem Abikair/Divulgação
Os outros dois finalistas capixabas, eleitos na etapa estadual do Enchefs realizada em abril deste ano em Cachoeiro de Itapemirim, foram Hamilton Martins, de Itapemirim, e Kenia Mota, de Anchieta.
Com 20 anos dedicados à gastronomia, Nagem foi o profissional escolhido pela comissão julgadora e levou o troféu para casa.  

CHARCUTARIA E EVENTOS

Neto de libaneses e formado em Direito, Nagem Abikair pertence a uma das famílias mais tradicionais de Iúna. Atualmente, o chef produz bufês para eventos e dedica-se à charcutaria, produzindo linguiças artesanais com um toque gourmet e também torresmo de rolo e salames à moda italiana e espanhola. 
"O prêmio me trouxe um reconhecimento muito bacana, e logo recebi vários convites para fazer eventos até fora de Iúna. No futuro, pretendo abrir um novo negócio, talvez um restaurante seguindo a linha libanesa", conta o chef, que já comandou um delivery especializado em sanduíches e comidinhas árabes.   

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